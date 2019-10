LIVESTREAM. Duikt Kipchoge als eerste ooit onder magische grens van 2 uur op marathon? Redactie

12 oktober 2019

08u25 10 Marathon Eliud Kipchoge is in het Oostenrijkse Wenen aan een poging bezig om als eerste mens de marathon onder de twee uur te lopen. De 34-jarige Keniaan krijgt tijdens de race over 42,195 kilometer hulp van 41 gangmakers. Slaagt Kipchoge in het huzarenstukje? Volg het in bovenstaande livestream.

De 41 hazen zijn gezamenlijk goed voor 55 medailles, onder meer gewonnen op de Olympische Spelen en het WK atletiek, zo meldt de Britse organisator Ineos. De Noorse broers Henrik, Filip en Jakob Ingebrigtsen zijn van de partij. De jongste van de drie, de 19-jarige Jakob, pakte vorig jaar op het EK in Berlijn verrassend goud op de 1500 en 5000 meter. Ook Selemon Barega, zilveren medaillewinnaar op de 5000 meter op het WK in Doha, en Matt Centrowitz, gouden medaillewinnaar op de 1500 meter bij de Spelen in Rio, zijn aan de lijst met hazen toegevoegd.

Bij een eerdere recordpoging op het autocircuit in Monza bleef Kipchoge steken op 2u00:25. Mocht de Keniaan - wereldrecordhouder met 2u01:39 - onder de twee uur duiken, dan geldt dat niet als een officieel wereldrecord omdat hij een vloot aan tempomakers gebruikt.

Tijdens een persmoment gisteren zei Kipchoge dat hij zich klaar voelde om de uitdaging aan te gaan. “Ik voel me goed, ben tevreden met het parcours en kijk uit naar zaterdag”, klonk het bij de Keniaan. “Wenen is een sportstad met mensen die van sport houden. Het parcours is vlak en snel en in een park, een natuurlijke omgeving. In Berlijn ging het om lopen en het verbeteren van het wereldrecord. Wenen gaat om lopen en geschiedenis schrijven. Het voelt alsof ik als de eerste man naar de maan ga.”