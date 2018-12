LIVE. Red Lions op achtervolgen aangewezen in WK-kwartfinale na dekkingsfout die afgestraft wordt door Duitsland



ODBS

13 december 2018

12u28

Bron: Belga 1 Meer Sport Vandaag om 12u15 kijken de Belgische hockeymannen (FIH 3) Duitsland (FIH 6) in de ogen in de kwartfinales van het WK in het Indiase Bhubaneswar. Na hun overtuigende 5-0 zege tegen Pakistan (FIH 13) willen de Red Lions de volgende horde nemen richting de wereldtitel.

Bij deze zijn de Duitsers gewaarschuwd... In hun eigen taal 😉 #RoarTogether @BelRedLions pic.twitter.com/fbJV67qfSR Play Sports(@ playsports) link

Simon Gougnard, man van de match tegen Pakistan, loofde de teamprestatie van de Red Lions. “Er waren veel baltoetsen in alle linies. Het was onze beste wedstrijd sinds het begin van het toernooi, maar ik denk dat we nog beter kunnen.”

De Belgen klopten Duitsland, de olympische kampioen van 2012, telkens in de voorbije twee onderlinge duels. Vorig jaar op het EK in Amsterdam haalden de Red Lions het in de halve finales met 2-0 na shoot-outs, in de finale van de halve finales van de World League in Johannesburg was het team van Shane McLeod met 6-1 te sterk. Ook voordien lieten de Belgen vaak goede resultaten noteren tegen de Duitsers.

In de groepsfase maakte Duitsland echter indruk met drie overwinningen, waarbij de 4-1 zege tegen Nederland in het oog springt. Daardoor plaatste het zich rechtstreeks voor de kwartfinales. De Duitsers hadden zo drie dagen om zich klaar te stomen voor de kwartfinale, de Belgen hebben er slechts één na hun barragewedstrijd tegen Pakistan.

“Het wordt een uitdaging tegen Duitsland, maar dit is het wereldkampioenschap. Er zijn geen slechte ploegen meer in de kwartfinales, en iedereen heeft schrik van het kleine België”, liet doelman Vincent Vanasch eerder optekenen. “Het is een heel gestructureerd team, tactisch veel sterker dan de meeste ploegen”, vervolgde Tom Boon. “Het wordt dan ook op dat vlak een echte strijd. Het klopt dat hun spel ons in het verleden vaak wel lag, maar we zijn gewaarschuwd door hun knappe zege tegen Nederland in de groepsfase. Misschien was de score een beetje overdreven. Maar we hebben het duel toch grondig geanalyseerd. Duitsland verdedigde erg goed en Nederland slaagde er niet in genoeg mogelijkheden te creëren.”

Als België de Duitsers klopt, dan wacht Engeland (FIH 7) zaterdag in de halve finales. De Engelsen wonnen woensdag met 3-2 van olympisch kampioen Argentinië (FIH 2).