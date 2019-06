LIVE. Het aftellen is nu écht begonnen, Van der Weijden bezig aan absolute slotfase LPB/AB/DMM

19u19 10 Zwemmen Maarten van der Weijden lijkt in zijn opzet te gaan slagen. De Nederlander is in zijn tweede poging om de Elfstedentocht te zwemmen aan de laatste etappe toe. U kunt de laatste 20 kilometer LIVE volgen bij HLN.be!

Dit gebeurde vooraf

Vrijdagavond begon Van der Weijden in de Zwettehaven in Leeuwarden onder massale publieke belangstelling begonnen aan zijn tweede poging om de Elfstedentocht te zwemmen. De olympisch kampioen op de 10 kilometer van Peking 2008 wil de 200 kilometer dit keer wél voltooien. Vorig jaar moest Van der Weijden na 163 km uitgeput opgeven.

Aan de fans lag het niet. Nederland stond dit weekend als één man achter Van der Weijden. Vorig jaar haalde de zwemmer vijf miljoen euro op voor het goede doel. De 38-jarige atleet, die zelf leukemie overwon, verzamelt het geld om het onderzoek naar kanker te steunen.

Onderweg bleek dat Nederland helemaal in de ban was van de zwemtocht. Zo was er bij de passage in Harlingen zondagochtend een waar volksfeest aan de gang: vanaf de kant, vanop bootjes of bruggen werd de langeafstandszwemmer luid aangemoedigd. In Harlingen nam Van der Weijden ook afscheid van Kay van der Kooi, de weduwnaar van topschaatster Paulien van Deutekom, die een stuk was meegezwommen met Van der Weijden. Van Deutekom overleed in januari dit jaar op 37-jarige leeftijd aan de gevolgen van kanker. Speciaal moment.

Gisteren zwom Van der Weijden ook door Franeker, waar hij zijn negende stempel ophaalde. Nadien trok hij naar Dokkum, de kaap van 135 km gerond. “Maarten voelt zich supergoed. Hij eet goed en hij drinkt goed. In Franeker werd hij gedragen door al die mensen die hem toejuichten. Het was gigantisch”, zegt een woordvoerster van het team van de Nederlander. Hij lag toen ruim een uur voor op schema.

Deze ochtend ging Van der Weijden voorbij het punt waar hij vorig jaar op moest geven in de jachthaven van Birdaard. Dat punt passeerde hij om iets voor 7u. De zwemmer is kort gestopt bij zijn eigen standbeeld in Birdaard. Hij heeft er een speciale stempel gekregen van zijn vrouw Daisy en zijn kinderen. Daarnaast werd het nummer ‘Leef’ van André Hazes jr. gespeeld, omdat Van der Weijden dat altijd met zijn dochters zingt.

Tegelijkertijd is een speciale wensballon opgelaten. In Birdaard is hij ondanks het tijdstip toch door veel mensen aangemoedigd. Zo stond een man uit Eelde al drie dagen met zijn camper in het Friese dorp te wachten. “Dit is the place to be”, verklaarde hij zijn aanwezigheid. Volgens hem waren er meer mensen die al een aantal dagen in Birdaard aan het wachten waren.

Dokkum

Aan alles is te zien dat het beter gaat dan vorig jaar. Toen viel hij na 163 kilometer uit bij Burdaard, vanochtend zwom hij daar vastberaden de zon tegemoet. Voor hij het dorp verliet gaf hij zijn kinderen nog een knuffel en zwaaide hij naar het publiek.

Dat was vanochtend om 7.00 uur, drie uur voor zijn doorkomst in Dokkum. Het onthaal volgde op een pittige nacht, waarin hij iets eerder dan gepland de ogen sloot om wat nachtrust te pakken. Dat deed hij iets voorbij Feinsum, midden in de donkere Friese polder. Nadat hij weer begon moest hij al snel weer even het water uit, om zich te laten behandelen aan schuurplekken.

In Dokkum heeft Van der Weijden intussen zijn tiende en op één na laatste stempel gehaald. Hij gaat nu op weg naar Leeuwarden, waar hij in de loop van de avond wordt verwacht. Met zijn tocht heeft de Olympische zwemmer tot nu toe 1,4 miljoen euro opgehaald voor kankeronderzoek. Als alles goed verloopt heeft hij nog een achttal uur voor de boeg. De eerste voorspellingen spreken van een aankomst om 18u36.

Een kleine voorspelling van de organisatie: de doorkomst/aankomsttijden:



13h20 Burdaard

14h26 Barthlehiem

17h30 Tegeltjesbrug

Geen Elfstedenkruisje

Opvallend: àls Van der Weijden straks zou finishen, moet hij niet rekenen op een Elfstedenkruisje van de koninklijke vereniging Friesche Elf Steden, de organisatie van de 200 km lange schaatstocht. De voorzitter van de vereniging zegt geen uitzondering te kunnen maken voor de zwemmer. “Misschien verdient hij het kruisje wel, maar hij krijgt het niet”, aldus voorzitter Immie Jonkman. “Ons kruisje is alleen bedoeld voor leden die de tocht op schaatsen volbrengen. Zo is dat vastgelegd, daar wijken we niet vanaf. We hebben veel waardering voor wat hij doet en vinden het prachtig en knap. Maar we kúnnen gewoon geen uitzondering voor hem maken. We hebben hier geen kruisje voor en dat kan ook niet, want het kruisje is voor mensen die de tocht geschaatst hebben. Punt.”

Meer eten en slaap in vergelijking met vorig jaar

Vorig jaar moest Van der Weijden na 163 km zijn poging staken omdat zijn lichaam het niet meer aankon. De Nederlander zegt te hebben geleerd van de vorige keer en hoopt de 200 km dit keer wel uit te zwemmen. Van der Weijden nam zich voor tijdens zijn tocht meer te eten omdat bij de eerste poging bleek dat hij veel meer calorieën verbrandde dan hij er binnenkreeg. Tijdens zijn eerste tocht vroeg hij op een bepaald moment om een pizza, die in allerijl werd geregeld. Van der Weijden zal nu om de vijf uur een warme maaltijd tot zich nemen. Ook last hij meer tijd in om te slapen.

Tachtig mensen zwemmen elf keer twee kilometer met Van der Weijden mee. Zij vormden vrijdagavond een erehaag in het water toen de olympische kampioen erin dook. “’YES! Wat fijn! We krijgen net van @wetterskip te horen dat de waterkwaliteit goedgekeurd is! Geen poepbacterie te bekennen ! Meezwemmers doen dit jaar wel mee!”, tweette Van der Weijden voor de start. Tot zijn teleurstelling moesten meezwemmers vorig jaar in extremis aan de kant blijven omdat de kwaliteit van het water niet goed was.