LIVE (12u15). Red Lions spelen tegen Pakistan voor plek bij laatste acht

11 december 2018

07u34

Bron: Belga 0 Meer Sport De Belgische hockeymannen proberen vandaag (12u15) op het WK in het Indiase Bhubaneswar de poort open te beuken naar de kwartfinales. Dan moeten de Red Lions in een barragewedstrijd wel voorbij Pakistan.

De Belgen, die voor het toernooi hun titelambities niet verstopten, sloten de groepsfase met zeven punten af op de tweede plaats. België opende met een 2-1 zege tegen Canada, waarna een 2-2 draw volgde tegen het gastland. Afsluiten deden de Lions met een ruime 5-1 zege tegen Zuid-Afrika. India telde in de groep hetzelfde aantal punten, maar bleef de Belgen voor en pakte het rechtstreekse ticket voor de kwartfinales) omdat het een beter doelsaldo had.

Om een plek bij de laatste acht te bemachtigen, moet België in een barragewedstrijd langs Pakistan, een op papier haalbare kaart. Pakistan verloor in de poulefase van Duitsland (1-0) en Nederland (5-1) en pakte een puntje tegen Maleisië (1-1). Die draw volstond om als derde de barrages te bereiken.

Als de Lions de Pakistaanse klip met succes ronden, wacht in de kwartfinales Duitsland. Dat wordt dan toch wel andere koek, want de Duitsers waren in de groepsfase sterk op dreef met drie zeges in evenveel partijen. De Mannschaft klopte achtereenvolgens Pakistan (1-0), het sterke Nederland (4-1) en Maleisië (5-3).

