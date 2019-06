Lionel Messi best betaalde sporter van het jaar VH

11 juni 2019

17u12

Bron: Forbes 0 Meer sport De Gouden Bal mocht dan al niet voor hem zijn, de Gouden Cheque is dat zeker wel: volgens het Amerikaanse zakentijdschrift Forbes was voetballer Lionel Messi de best betaalde sporter van het jaar. De Argentijn verdiende tussen juni 2018 en juni 2019 zo’n 112 miljoen euro. Voor het eerst ooit palmen voetballers het volledige podium in: Cristiano Ronaldo haalde 96 miljoen euro op, Neymar 93 miljoen.

Lionel Messi is sinds 2013 al een trouwe klant in de top tien van best betaalde sporters, maar nooit stond hij op de eerste plek. Tot nu. De sterspeler van FC Barcelona kreeg 81 miljoen euro aan loon en premies uitbetaald, aan sponsoring verdiende hij nog eens 31 miljoen euro. Dat is een toename van 14 procent vergeleken met vorig jaar, toen bokser Floyd Mayweather op 252 miljoen euro afklokte - met dank aan de Ier Conor McGregor, die op zijn beurt 87 miljoen verdiende.

De gehele top 100 ontving samen in totaal van 3,5 miljard euro, een stijging van vijf procent ten opzichte van vorig jaar. Om de top 100 te halen, moest je minimaal 22 miljoen euro verdienen. Vijf jaar geleden was dat nog 15 miljoen euro. De enige vrouw die daar het voorbije jaar in lukte, was Serena Williams: met 26 miljoen euro prijkt de Amerikaanse tennisster op de 63ste plaats.

Cristiano Ronaldo verdiende met 96 miljoen zo'n 16 miljoen euro minder dan Messi en dat verschil zit 'm vooral in het salaris. CR7 moest het bij Juventus stellen met 57 miljoen euro. De Portugees haalde wel meer op aan inkomsten uit sponsoring: 39 miljoen euro. Alleen Roger Federer (76 miljoen), Tiger Woods (48 miljoen) en LeBron James (47 miljoen euro) verdienen meer aan commerciële deals. Vergeleken met vorig jaar verdiende Ronaldo 900.000 euro meer op jaarbasis. In 2016 en 2017 was Ronaldo met respectievelijk 78 miljoen en 82 miljoen euro.

Nummer drie op de lijst van Forbes is Neymar met 93 miljoen euro, toch wel 14 miljoen meer dan de PSG-aanvaller vorig jaar verdiende. De winst zit ‘m vooral in zijn sponsoringcontracten, die van 15 naar 26 miljoen stegen. Op de vierde plaats komt de Mexicaanse bokser Saul Canelo Alvarez met 83 miljoen euro. Daarna volgen de Zwitserse tennisser Roger Federer (82,5 miljoen euro), American footballers Russell Wilson (79 miljoen euro) en Aaron Rodgers (78,9 miljoen euro) en NBA-sterren LeBron James (78,6 miljoen euro), Stephen Curry (70,5 miljoen euro) en Kevin Durant (57,8 miljoen euro). Golfer Tiger Woods, lange tijd nummer één, viel net buiten de top tien met 56,5 miljoen euro. Woods blijft wel ruim tweede op de all time ranking van Forbes, met een totaal inkomen van 1,5 miljard euro. Michael Jordan blijft financieel de GOAT met 1,63 miljard euro.