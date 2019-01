Lindsey Vonn zegt Wereldbekerweekeinde in Garmisch-Partenkirchen af XC

24 januari 2019

Lindsey Vonn heeft zich afgemeld voor de Wereldbekerraces op de afdaling en super-G die komend weekeinde in het Duitse Garmisch-Partenkirchen worden afgewerkt. De 34-jarige Amerikaanse is nog niet hersteld van een blessure, die ze vorige week in Italië opliep. Volgens Vonn is het nog te vroeg om weer in actie te komen. "Ik werk er keihard aan om zo snel mogelijk terug te keren."

Vonn verscheen vorig weekeinde in Cortina d'Ampezzo voor de eerste keer dit seizoen op de Wereldbekerpiste. Haar rentree verliep teleurstellend tijdens de Italiaanse driedaagse, vooral ook doordat ze vooraf bij de training opnieuw geblesseerd was geraakt. Ze twijfelde na haar mislukte optreden in Italië openlijk aan de voortzetting van haar loopbaan.

De blessuregevoelige Vonn is aan haar laatste seizoen bezig, volgend seizoen wil ze alleen nog in Lake Louise in actie komen om op haar favoriete piste afscheid te kunnen nemen. Dat wil ze doen met een recordaantal Wereldbekerzeges. Momenteel zit ze aan 82, de Zweed Ingemar Stenmark verzamelde er van 1974 tot 1989 86.