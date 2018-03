Lindsey Vonn wint in Zweedse Are en is nog slechts vier manches verwijderd van absolute record in Wereldbeker Redactie

14 maart 2018

13u53

Bron: Belga 0

De Amerikaanse Lindsey Vonn heeft in het Zweedse Are een 82ste Wereldbekerzege op zak gestoken. Vonn (55.65) won de laatste afdaling van het seizoen, voor de Italiaanse Sofia Goggia (55.71), die de eindzege in de Wereldbeker afdaling op haar naam schrijft, en een andere Amerikaanse Alice McKennis (55.93).

Goggia telt na haar tweede plaats 509 punten in de eindstand van de Wereldbeker afdaling, drie meer dan nummer twee Lindsey Vonn. De Liechtensteinse Tina Weirather, woensdag zevende, eindigt als derde met 394 punten.

Vonn is dankzij haar 82ste zege nog slechts vier manches verwijderd van het record van de Zweed Ingemar Stenmark, die 86 WB-manches won in zijn carrière.