Lindsey Vonn weer positief: “Als er nog een kans is, zal ik die grijpen”

Bron: Belga 0 Meer Sport Lindsey Vonn verklaarde afgelopen zondag in tranen dat ze misschien wel haar laatste wedstrijd afgewerkt had, maar toonde zich vandaag toch weer strijdvaardig. "Ik besef dat ik mijn carrière wellicht niet zal kunnen beëindigen zoals ik gehoopt had, maar als er nog een kans is, zal ik die grijpen", postte de 34-jarige Amerikaanse op Instagram.

In het Italiaanse Cortina d'Ampezzo haalde Vonn zondag de finish niet in een super-G. Vrijdag en zaterdag deed ze in de afdalingen niet mee voor de ereplaatsen. "Mijn lichaam kan niet meer beter”, verklaarde Vonn toen. “Ik kan niet meer skiën zoals ik zou willen. Ik wou helemaal niet opgeven, maar kon niet meer voort. Mijn knieën doen pijn en ik zie er geen oplossing voor.”

Geknelde zenuw

"Inmiddels hebben we ontdekt dat een geknelde zenuw er de oorzaak van was dat ik zoveel pijn had", verduidelijkte Vonn vandaag. "Wellicht liep ik die blessure op bij de eerste training in Cortina. Nadien werd het alsmaar erger. Nu we het probleem kennen, kunnen we er een oplossing voor zoeken. Voorlopig is die er nog niet en dus kan ik donderdag niet de training voor de afdaling doen in Garmisch-Partenkirchen. Omdat het om een nieuwe blessure gaat, heb ik toch weer hoop dat ik ook hier van kan herstellen. We nemen het dag per dag en zien wel wat er gebeurt.”

Vonn heeft 82 WB-zeges op haar palmares en jaagt op het record van Ingemar Stenmark. De Zweed, 62 inmiddels, won van 1974 tot 1989 86 WB-wedstrijden: 46 reuzenslaloms en 40 slaloms. Vonn opende haar palmares in december 2004 in het Canadese Lake Louise, nog altijd haar favoriete piste. Inmiddels won ze 43 afdalingen, 28 super-G's, 5 combinés, 4 reuzenslaloms en 2 slaloms. Ze kondigde eerder al aan dat het haar laatste seizoen zou worden, om komend jaar definitief afscheid te nemen in Lake Louise.