Lindsey Vonn stelt afscheid even uit: "Voor mij belangrijk dat ik nog keer aan mijn favoriete wedstrijd kan deelnemen"

30 november 2018

19u20

De Amerikaanse skiester Lindsey Vonn zou na dit seizoen een punt achter haar imposante carrière zetten, maar zal haar afscheid nu toch nog even uitstellen. Ze wil immers absoluut nog één keer in Lake Louise racen.

Wegens een knieblessure die ze bij een val op training opliep, kan Vonn dit weekend niet deelnemen aan de snelheidsproeven in het Canadese skioord. "Daarom zal ik volgend seizoen nog één keer in actie komen, alleen in Lake Louise", verklaarde de 34-jarige Amerikaanse.

"Het was uiteraard niet gepland dat ik geblesseerd zou geraken en de bedoeling van zo'n laatste seizoen is wel dat het een echt laatste seizoen is, dat je overal een laatste keer komt en laatste herinneringen meeneemt. Lake Louise is zo'n beetje mijn achtertuin. Het is voor mij belangrijk dat ik nog keer aan mijn favoriete wedstrijd kan deelnemen. Als ik het niet doe, zal ik het mijn leven lang berouwen." Vonn won in "Lake Lindsey" 18 Wereldbekerwedstrijden en stond er 25 keer op het podium.

Vonn heeft momenteel 82 Wereldbekerzeges op haar palmares. Dat zijn er nog maar vier minder dan het record van de Zweedse Ingemar Stenmark. "Maar dat ik nog naar Lake Louise wil, heeft niets met mijn jacht op dat record te maken. Hopelijk breek ik dat record gewoon dit seizoen en moet ik me daar volgend jaar geen zorgen meer over maken, kan ik in Lake Louise gewoon genieten."

De blessure van Vonn lijkt mee te vallen. Een operatieve ingreep is niet nodig. "Ik zal er snel terug staan, waarschijnlijk ben ik over een paar weken weer klaar om te racen.”