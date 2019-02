Lindsey Vonn maakt zware crash op haar laatste WK: “Het lijkt alsof ik door een bestelwagen overreden ben, maar zondag ga ik er een laatste keer voor” LPB

05 februari 2019

18u35

Bron: Belga 0 Meer Sport Lindsey Vonn is op haar laatste WK alpijnse ski in het Zweedse Are spectaculair gecrasht tijdens de Super-G. De Amerikaanse vedette, die na dit WK stopt, verloor haar evenwicht en belandde aan hoge snelheid in de netten.

If adversity makes you stronger I think I’m the Hulk at this point.... lindsey vonn(@ lindseyvonn) link

Meteen snelden hulpdiensten toe om zich van Vonns toestand te vergewissen. Na een aantal minuten kroop de Amerikaanse recht en skiede onder luid gejuich van de toeschouwers naar beneden. Aan de finish zwaaide ze naar het publiek. De 34-jarige Amerikaanse meldde intussen dat ze aan haar val “alleen wat schaafwonden, blauwe plekken en gekneusde ribben” overhield. “Het lijkt alsof ik door een bestelwagen overreden ben, voor het overige voel ik me geweldig.”

“Mijn eerste gedachte was: wat doe ik weer in de vangnetten? Waarom ben ik hier, ik ben te oud voor deze shit. Maar zondag ga ik er gewoon weer voor. Het is in orde, zondag wordt fantastisch. Misschien haal ik wel een medaille. Ze gaan toch nog rekening met me moeten houden.”

It's heartbreak for @lindseyvonn as she crashes out in the Super-G 💔



The ski racing legend still gets a standing ovation from the Åre crowd 👏



Hopefully she will be fit to compete in the Downhill on Thursday 🙏 pic.twitter.com/sLw83tvVUi Eurosport UK(@ Eurosport_UK) link

Vorige week kondigde de 34-jarige Vonn aan dat het WK in Are haar laatste competitie zou worden. Ze heeft te veel last van knieblessures. Naast de Super-G start ze zondag nog in de afdaling, haar allerlaatste race. Vonn heeft 82 Wereldbekerzeges op haar palmares, een record bij de vrouwen. Ze won vier keer de algemene wereldbeker (2008-2010, 2012), werd olympisch kampioene afdaling in 2010 en wereldkampioene afdaling en Super-G in 2009.

De overwinning op de Super-G ging naar Mikaela Shiffrin. De Amerikaanse, de grote favoriete, haalde het in 1:04.89 voor de Italiaanse Sofia Goggia, die op amper twee honderdsten strandde. Het brons, op vijf honderdsten van Shiffrin, ging naar de Zwitserse Corinne Suter. Voor de 23-jarige Shiffrin is het haar vierde wereldtitel. Zowel in 2013, 2015 als 2017 pakte ze goud in de slalom. De Amerikaanse heeft ook twee olympische titels op haar erelijst (slalom in 2014 en reuzenslalom in 2018), 56 WB-zeges (dertien dit seizoen, waaronder drie Super-G’s) en won de voorbije twee jaar de algemene wereldbeker.

“Als tegenslag je sterker maakt, dan ben ik momenteel de Hulk”, reageerde ze in een tweet. Voor de 34-jarige Vonn is het WK in Are de allerlaatste competitie uit haar indrukwekkende carrière. Zondag neemt ze definitief afscheid met het WK afdaling. De Amerikaanse kende de voorbije jaren heel wat pech met knieblessures. Vorige week liet ze weten dat haar lichaam dringend nood heeft aan rust. “Mijn lichaam schreeuwt STOP en het is tijd dat ik luister”, verklaarde ze.

Vonn wou pas volgend seizoen afscheid nemen op haar favoriete piste in Lake Louise, maar ze heeft te veel last van een knieblessure om nog door te gaan. “Daar heb ik nu vrede mee, maar ik maak er geen geheim van dat ik het skiën ontzettend zal missen. Ik ga de adrenaline missen en heb geen idee wat die leegte kan opvullen. Ik sta wel degelijk voor ‘het zwarte gat’. Een leven zonder snelle afdalingen is voor mij geen fijne gedachte. Ik ga snel een nieuwe uitdaging moeten vinden, in de zetel met mijn vingers zitten draaien, is niets voor mij. Ik denk er wel aan om een eigen zaak op te richten, heb wel wat ideetjes richting de filmindustrie.”

In haar carrière onderging Vonn al meerdere knieoperaties en als ze na het WK terug in de Verenigde Staten is, gaat ze al opnieuw onder het mes. “Ik ben kapot, helemaal stuk, dat besef ik nu al drie jaar. De afdaling is geen gezonde sport, vallen hoort erbij. Ik ga de rest van mijn leven pijn hebben, maar zou niets anders doen. Het was het me allemaal waard. Ik heb geen kraakbeen, geen meniscus, hang met bouten en schroeven aan mekaar. Mijn hoofd is nog in orde, dat is toch ook al iets.”

Vonn neemt afscheid met 82 wereldbekerzeges, vier minder dan het record van de nu 62-jarige Zweed Ingemar Stenmark. “Ik hoop dat Ingemar zondag naar hier komt. Hem bij mijn laatste race hebben, zou het afscheid toch wel mooier maken. Dat ik zijn record niet breek, maakt niet zo veel uit. Lang zou het toch niet standhouden. Mikaela gaat het sowieso breken.”