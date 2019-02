Lindsey Vonn maakt zware crash in Super-G op haar laatste WK LPB

Lindsey Vonn is op haar laatste WK alpijnse ski in het Zweedse Are spectaculair gecrasht tijdens de Super-G. De Amerikaanse vedette, die na dit WK stopt, verloor haar evenwicht en belandde aan hoge snelheid in de netten.

Meteen snelden hulpdiensten toe om zich van Vonns toestand te vergewissen. Na een aantal minuten kroop de Amerikaanse recht en skiede onder luid gejuich van de toeschouwers naar beneden. Aan de finish zwaaide ze naar het publiek.

It's heartbreak for @lindseyvonn as she crashes out in the Super-G 💔



The ski racing legend still gets a standing ovation from the Åre crowd 👏



Hopefully she will be fit to compete in the Downhill on Thursday 🙏

Vorige week kondigde de 34-jarige Vonn aan dat het WK in Are haar laatste competitie zou worden. Ze heeft te veel last van knieblessures. Naast de Super-G start ze zondag nog in de afdaling, haar allerlaatste race. Vonn heeft 82 Wereldbekerzeges op haar palmares, een record bij de vrouwen. Ze won vier keer de algemene wereldbeker (2008-2010, 2012), werd olympisch kampioene afdaling in 2010 en wereldkampioene afdaling en Super-G in 2009.

De overwinning op de Super-G ging naar Mikaela Shiffrin. De Amerikaanse, de grote favoriete, haalde het in 1:04.89 voor de Italiaanse Sofia Goggia, die op amper twee honderdsten strandde. Het brons, op vijf honderdsten van Shiffrin, ging naar de Zwitserse Corinne Suter. Voor de 23-jarige Shiffrin is het haar vierde wereldtitel. Zowel in 2013, 2015 als 2017 pakte ze goud in de slalom. De Amerikaanse heeft ook twee olympische titels op haar erelijst (slalom in 2014 en reuzenslalom in 2018), 56 WB-zeges (dertien dit seizoen, waaronder drie Super-G’s) en won de voorbije twee jaar de algemene wereldbeker.