Lindsey Vonn boekt 79ste WB-zege, record Stenmark weer wat dichter LPB

20 januari 2018

11u50

Bron: Belga 0 Meer Sport Lindsey Vonn heeft de Wereldbeker-afdaling in het Italiaanse Cortina d'Ampezzo op haar naam geschreven. Voor de Amerikaanse was het, op haar lievelingspiste, al haar 79ste WB-zege.

De 33-jarige Vonn klokte een tijd van 1'36"48 en bleef daarmee de Liechtensteinse Tina Weirather (+0"92) en haar landgenote Jacqueline Wiles (+0"98) voor. Thuisskiester Sofia Goggia, de winnares van de afdaling van vrijdag, viel na een sprong. Het is voor Vonn al haar twaalfde zege in Cortina d'Ampezzo, haar tweede dit jaar na de Super-G in Val d'Isère. Met haar 79ste WB-zege komt Vonn dichter bij het record van de Zweed Ingemar Stenmark, die 86 WB-overwinningen op zijn naam schreef.

In de algemene WB-stand blijft de Amerikaanse Mikaela Shiffrin, die vandaag zevende werd, comfortabel op kop met 1477 punten. Ze telt 907 eenheden voorsprong op Goggia. De Italiaanse blijft leider in de WB-stand afdaling. Vonn komt in die rangschikking terug tot op de vijfde plaats, op 63 punten van Goggia.

Zondag vindt er in het skistation in de Dolomieten nog een Super-G plaats.