Lindsey Vonn, bijna 34, gaat nog één skiseizoen door DMM

12 oktober 2018

09u13

Bron: Belga 0 Meer Sport Voor skivedette Lindsey Vonn wordt het seizoen 2018-2019 het laatste uit haar indrukwekkende carrière. Dat bevestigde de Amerikaanse, die volgende week 34 wordt, in een interview met NBC Sports.

Vonn won tot nog toe 82 wereldbekermanches. Dat zijn er vier minder dan de Zweedse recordhouder Ingemar Stenmark. "Als ik het record kan breken, wordt een droom werkelijkheid", vertelde Vonn. "Maar als het niet lukt, kan ik hoe dan ook terugblikken op een ongelofelijke carrière. Ik ben nog steeds de meest gelauwerde skiester uit de geschiedenis."

Lindsey Vonn telt op haar erelijst onder meer vier eindzeges in de algemene wereldbeker en drie olympische medailles, waaronder een gouden op de afdaling in 2010. Ze stond ook zeven keer op een WK-podium, waarbij twee keer als wereldkampioene (in 2009 op de super-G en afdaling).

Vonns erelijst had nog indrukwekkender kunnen zijn als ze niet zoveel blessures had gekend. De Amerikaanse beseft dat ze veel van haar lichaam heeft gevraagd. "Op het fysieke vlak ben ik op een punt gekomen dat het geen zin meer heeft. Ik wil graag nog actief zijn op oudere leeftijd, dus moet ik naar de toekomst kijken." Vonn wil haar laatste seizoen in december starten in Lake Louise en zal enkel deelnemen aan afdalingen en Super-G's.