Liga-voorzitter Arthur Goethals: “Basketbalseizoen start niet zonder publiek” RBE

05 mei 2020

20u56 0 Basketbal Krijgt de basketbal-Liga morgen van de Veiligheidsraad meer zicht op de planning voor het komende seizoen? “Elke info zou welgekomen zijn, maar het blijft afwachten wat de Veiligheidsraad nu al naar buiten kan brengen”, zegt Arthur Goethals.

De Liga-voorzitter werkte de voorbije weken een brede planning uit met verschillende scenario’s afhankelijk de opgelegde coronadeadlines. “Ik hoor ook het gerucht dat voetbal met publiek vanaf oktober toegelaten zou worden. Met die norm zou het basketbal enorm gelukkig zijn. Voor dit scenario hebben we zelfs enkele alternatieve competitieformules uitgewerkt.”

Over één zaak is Goethals heel duidelijk: “Het basketbalseizoen start niet zonder publiek. We respecteren elke sanitaire maatregel, maar we zullen niet aantreden voor lege zalen. Legt men ons een beperkte capaciteit op omwille van social distancing, dat kunnen we aanvaarden. Maar we willen niet alleen via livestream bereikbaar zijn voor onze fans. Desnoods wachten we tot januari.”

Dat het komende seizoen ook met tien clubs zal worden afgewerkt, daar twijfelt Goethals niet aan. “Uit informele gesprekken heb ik het gevoel dat onze clubs goed standhouden, ondanks deze benarde periode. Eind volgende week (deadline: 15 mei) zal de licentiecommissie dat bevestigen.” (RBE)