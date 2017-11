Levenslang geschorste langlaufers mogen aan wereldbekerseizoen beginnen: "Een schande" Redactie

Bron: Belga 0 AFP Maxim Vyleghzanin (links) veroverde zilver in Sochi, Alexander Legkov (midden) won goud op de 50 kilometer cross country. Meer Sport De zes Russische langlaufers die begin november levenslang uitgesloten werden van deelname aan de Olympische Spelen, mogen morgen in het Finse Ruka wel aan het wereldbekerseizoen beginnen. Dat deelde de Internationale Skifederatie FIS vandaag mee.

"We wachten nog op de motivatie en gedetailleerde bewijslast van de Disciplinaire Commissie van het IOC. Zolang we die niet hebben, kunnen we geen actie ondernemen", verklaart de FIS. "Voorlopig mogen de atleten dus aan onze competities deelnemen."

Alexander Legkov, die in 2014 olympisch goud veroverde op de 50 kilometer cross country en zilver op de 4x10 kilometer, Maxim Vylegzhanin, goed voor drie keer zilver in Sochi, Evgeniy Belov, Alexey Petukhov, Evgenia Shapovalova en Julia Ivanova werden gestraft na een onderzoek van de Oswald-commissie op basis van de conclusies van de Canadese onderzoeker Richard McLaren over dopinggebruik in Rusland. Hun resultaten op de Winterspelen werden geschrapt. Legkov is niet van plan zijn gouden medaille zomaar in te leveren en ging al in beroep bij het Internationaal Sporttribunaal TAS, net als Belov.

Op een warm welkom van hun concurrenten hoeven de zes in Finland al niet te rekenen. De Duitser Andreas Katz kan het amper geloven: "Het is toch niet mogelijk dat atleten die voor de Spelen geschorst zijn, wel aan de Wereldbeker mogen deelnemen?"

"Het feit dat voor het leven geschorste atleten hier nog voor de overwinning mogen gaan, toont aan wat voor een Mickey Mouse-club we geworden zijn", vloekte de Canadees Devon Kershaw. "Dit is een schande", oordeelde zijn landgenoot Alex Harvey. "Voor de beslissing van het IOC heb ik niets dan lof. We worden nu al vergeleken met het wielrennen. Samen met het biatlon is onze sport het zwaarst door doping geteisterd."

Begin december neemt het IOC een beslissing over de deelname van Rusland aan de Winterspelen in het Zuid-Koreaanse Pyeongchang (9-25 februari). Het Uitvoerend Comité zal die beslissing nemen op basis van de bevindingen van een onderzoekscommissie onder leiding van voormalig Zwitsers president Samuel Schmidt.