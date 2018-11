Lesje eindelijk geleerd? Snelheidsduivel Conor McGregor krijgt zes maanden rijverbod en boete MH

28 november 2018

18u43

Bron: Belga 0 Meer Sport MMA-vechtersbaas Conor McGregor (30) zal zijn auto zes maanden aan de kant moeten laten. Lokale media melden dat een Ierse rechtbank heeft beslist zijn rijbewijs in te trekken na een flagrante snelheidsovertreding en hem een boete van 1.000 euro op te leggen. McGregor pleitte schuldig aan de aanklacht.

In oktober 2017 stopte de lokale politie van Kildare de Range Rover van de beruchte Ierse kooivechter Conor 'The Notorious' McGregor, dichtbij Dublin. De Ier reed 154 km per uur op een snelweg waar de maximaal toegelaten snelheid 100 km per uur bedraagt.

McGregor erkende zijn schuld tijdens een hoorzitting in de rechtbank in Naas en verontschuldigde zich bij rechter Desmond Zaidan. Deze was echter niet onder de indruk van de excuses van McGregor. "Hoe hoger de snelheid, hoe groter het gevaar", aldus Zaidan. De rechter verwees in zijn vonnis ook naar twaalf eerdere snelheidsveroordelingen van de Ier.

McGregor kwam eerder dit jaar meermaals in opspraak over zijn veelbesproken titelgevecht tegen de Rus Khabib Nurmagomedov. Nadat de Rus McGregor versloeg, braken rellen uit tussen beide kampen. In aanloop naar het gevecht viel McGregor in New York de bus van Nurmagomedovs team aan met een ijzeren steekwagen en verwondde hierbij meerdere collega MMA-vechters. Voor dit incident loopt er in New York nog steeds een proces tegen McGregor.

