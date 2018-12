Lecluyse finisht als zevende in finale 50m schoolslag op WK kortebaan LPB

Fanny Lecluyse is zevende geworden in de finale van de 50m schoolslag op het WK kortebaan in het Chinese Hangzhou. Lecluyse klokte een tijd van 30.41. Het goud ging naar de Jamaicaanse Alia Atkinson in 29.05. Zij wordt op het podium geflankeerd door de Litouwse Ruta Meilutyte (29.38) en de Italiaanse Martina Carraro (29.59). Twee jaar geleden werd Lecluyse op het WK in het Canadese Windsor achtste in de finale van de 50m schoolslag. Ze komt in Hangzhou ook vrijdag (100m schoolslag) en zondag (200m schoolslag) in actie.