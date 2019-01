Lecluyse en Vermeiren zwemmen WK-limiet op 50m schoolslag GVS

20 januari 2019

15u32

Fanny Lecluyse en Fleur Vermeiren hebben op de Flanders Swimming Cup in Antwerpen de limiet gezwommen op de 50 meter schoolslag voor het WK (groot bad) in het Zuid-Koreaanse Gwangju (21-28 juli).

De limiet lag op 31.22. Lecluyse tikte in de reeksen af na 31.10, Vermeiren zette 31.14 op de tabellen. De 26-jarige Lecluyse heeft sinds het EK in Glasgow afgelopen zomer al haar WK-ticket op de 200 meter schoolslag in handen. Voor de 16-jarige Vermeiren is het de eerste maal dat ze zich kan plaatsen voor een WK bij de senioren.

Kimberly Buys (50m en 100m vlinderslag) en Louis Croenen (200m vlinderslag) stelden eerder al hun WK-deelname veilig.