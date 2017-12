Lecluyse en Vanluchene naar halve finale op EK kortebaan, aflossingsploeg naar finale vrije slag Redactie

Fanny Lecluyse en Emmanuel Vanluchene hebben zich deze ochtend geplaatst voor de halve finales van respectievelijk de 50 meter schoolslag en de 100 meter vlinderslag op de openingsdag van de Europese kampioenschappen kortebaanzwemmen in de Deense hoofdstad Kopenhagen.

De 25-jarige Lecluyse noteerde met 30.32 de elfde tijd in de reeksen van de 50m school, de discipline waarin ze in 2015 in Netanya goed was voor zilver. De Belgische recordhoudster (29.74) werd vierde in de vijfde reeks, die gedomineerd werd door de Litouwse Ruta Meilutyte (30.03). De beste chrono in de reeksen kwam op naam van de Finse Ida Hulkko (29.85). De halve finales en de finale staan straks vanaf 17u00 op het programma.

De eveneens 25-jarige Vanluchene zette de vijftiende tijd neer in de reeksen van de 100m vlinder (51.23). In zijn reeks kwam hij niet verder dan de zevende plaats. De snelste tijd in de reeksen kwam op naam van de Italiaan Piero Codia (50.40). Vanluchene zit wel niet ver meer van zijn persoonlijk record (51.19). Het Belgisch record van François Heersbrandt staat op 50.44.

Louis Croenen (52.27) en Sebastien De Meulemeester (52.79) werden uitgeschakeld met respectievelijk de 32e en 41e chrono achter hun naam. Enkel de top zestien stootte door naar de halve finales van vanavond. De 23-jarige Croenen heeft vooral ambities op de 200 meter vlinder. Hij neemt eveneens deel aan de 100m en 200m vrije slag. Voor de negentienjarige De Meulemeester is het dan weer de vuurdoop in een internationale competitie op het hoogste niveau. Hij mag zich ook nog tonen op de 100 meter vrije slag.

De twintigjarige Basten Caerts werd in 27.21 uitgeschakeld in de reeksen van de 50 meter schoolslag. Een achtste stek in zijn reeks bracht hem niet verder dan de 31e plaats in totaal.

Belgische aflossingsploeg naar finale 4x50m vrije slag

De Belgische aflossingsploeg in de 4x50 meter vrije slag bij de mannen heeft zich geplaatst voor de finale op de Europese kampioenschappen kortebaanzwemmen in de Deense hoofdstad Kopenhagen.

Jasper Aerents, Emmanuel Vanluchene, Dries Vangoetsenhoven en Pieter Timmers werden in 1:26.11 vierde in hun reeks, goed voor de zesde chrono in totaal en een stek in de finale. In de reeksen kwam de beste tijd op naam van de Italianen (1:25.33). De finale staat vanavond op het programma.

