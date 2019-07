Lecluyse eindigt zevende in finale 200m schoolslag, Efimova pakt wereldtitel Redactie

26 juli 2019

14u03 0 WK zwemmen Fanny Lecluyse is zevende geëindigd in de finale van de 200m schoolslag op het WK zwemmen in het Zuid-Koreaanse Gwangju. Lecluyse zwom een tijd van 2:25.23, een stuk trager dan haar nieuwe Belgische record (2:23.76) dat ze in de halve finales vestigde. De wereldtitel ging naar Yuliya Efimova. De Russische favoriete hield met een chrono van 2:20.17 de Zuid-Afrikaanse Tatjana Schoenmaker (2:22.52) en de Canadese Sydney Pickrem (2:22.90) achter zich.

Buys kan zich niet plaatsen voor finale 50m vlinderslag

Kimberly Buys heeft zich dan weer niet kunnen plaatsen voor de finale op de 50 meter vlinderslag. Buys moest genoegen nemen met een tijd van 26.51 en eindigde als zestiende en laatste in de halve finales. Onze 30-jarige landgenote heeft op de afstand het Belgische record (25.70) in handen. De Zweedse topper Sarah Sjöström (24.79) zette in de halve finales de snelste chrono op de tabellen. De finale volgt zaterdag.

Eerder vrijdag klokte Buys in de reeksen 26.23, dat was de veertiende tijd van alle deelneemsters. Vorige week zondag strandde Buys op het WK al in de reeksen van de 100m vlinderslag.