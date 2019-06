Lecluyse eindigt op tweede plaats op 200m schoolslag in Rome XC

23 juni 2019

22u06

Bron: Belga 0 Zwemmen Fanny Lecluyse is op de tweede plaats geëindigd in de A-finale van de 200 meter schoolslag op de Trofeo Sette Colli in de Italiaanse hoofdstad Rome.

Lecluyse tikte aan na 2:24.77, exact één seconde boven haar Belgisch record dat ze in de zomer van 2015 in Kazan liet noteren. In Rome moest ze enkel de Spaanse Jessica Vall Montero (2:24.51) voor zich dulden. De Spaanse won vrijdag al de 100m school. Daarin eindigde onze landgenote op de vijfde plaats. Zaterdag won ze de B-finale van de 50m schoolslag.

Op de 50, 100 en 200m schoolslag is Lecluyse al geplaatst voor het WK dat van 21 tot 28 juli gehouden wordt in het Zuid-Koreaanse Gwangju.