Laurens Devos pakt wederom goud op EK tafeltennis voor paralympiërs, brons voor Florian Van Acker

20u03

Paralympiër Laurens Devos (klasse 9) heeft in het Sloveense Lasko zijn Europese titel tafeltennis verlengd. In de finale nam de paralympische kampioen met 3-2 de maat van de Zweed Daniel Gustafsson (ITTF 15). De setstanden waren 11-8, 4-11, 11-9, 9-11 en 11-8. "Ik ben heel tevreden", reageerde de nog altijd maar zeventienjarige Devos.

"Het was een lastige wedstrijd. Gustafsson speelde heel defensief en bracht veel variatie in zijn spel", analyseerde Devos. Maandag vat hij met Team Belgium de landencompetitie aan.



In de groepsfase legde Devos vrijdag zijn tegenstanders telkens met 3-0 over de knie. Zaterdag zette 's werelds nummer één in de kwartfinales de Brit Ashley Thompson (ITTF 18) opzij. In de halve eindstrijd moest hij tegen de Spanjaard Juan Bautista Perez Gonzalez een eerste set uit handen geven, maar won hij wel met 3-1.



Florian Van Acker, 's werelds nummer één in klasse 11, moest vrede nemen met de bronzen medaille. In de halve finales werd hij met 3-1 verslagen door de Fransman Lucas Creange (ITTF 3).

BELGA Florian Van Acker.