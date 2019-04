Late driepunter bezorgt Charleroi de zege tegen Antwerp in Euromillions Basket League Redactie

19 april 2019

23u04

Bron: Belga 0 Basketbal Spirou Charleroi heeft de topper van de 27e speeldag in de Belgische basketbalcompetitie tegen Antwerp gewonnen met 80-79 (rust: 33-44). Landskampioen Oostende liet zich niet opnieuw verrassen door Kangoeroes Mechelen en neemt de leidersplaats over van de Giants.

Antwerp begon als competitieleider uitstekend in de Spiroudome, maar zakte in het derde kwart door het ijs. De thuisploeg wiste een achterstand van 11 punten nog uit, waardoor de stand gelijk (59-59) was bij het ingaan van het slotkwart. Daarin gaven beide ploegen elkaar geen duimbreed toe. Paris Lee (24 punten), het goudhaantje van de Giants, leek de zege naar Antwerpen te halen, maar Charleroi trok de nagelbijter naar zich toe. Met nog drie seconden op de klok scoorde Quincy Ford een driepunter om de 80-79 vast te leggen. De Henegouwse uitblinkers waren Dario Hunt (20 punten, 10 rebounds) en Matt Mobley (26 punten).

Door de nederlaag van Antwerp kon Oostende de leidersplaats overnemen, maar dan moest de kustploeg wel winnen van Mechelen. De Kangoeroes verrasten Oostende dit seizoen al tweemaal. De thuisploeg startte ook sterk, maar Oostende stelde in het tweede kwart meteen orde op zaken. De troepen van Dario Gjergja haalden het met 59-75 (rust: 36-44) en voeren het klassement opnieuw aan.

Ook Brussels, vierde in de stand, boekte een vlotte uitzege. Op het parket van Luik werd het 76-93 (rust: 47-44). Aalstar zette in eigen huis Leuven Bears opzij met 94-72 (rust: 49-45). Limburg United moest met 81-85 (rust: 30-39) het onderspit delven tegen Bergen-Henegouwen en miste zo de kans om te naderen op die vijfde plaats.

Zondag worden de terugwedstrijden van dit tweeluik afgewerkt.

