Lastige WK-loting voor Belgian Cats Valerie Hardie

06 februari 2018

13u31 0 Meer Sport Op Tenerife is zopas geloot voor het WK basketbal voor vrouwen, waar eind september voor het eerst ook de Belgian Cats aan meedoen. Het team van bondscoach Philip Mestdagh moet het in de eerste ronde opnemen tegen Europees kampioen Spanje, Aziatisch kampioen Japan en Puerto Rico.

De Belgen zaten in pot 2, net als Turkije, Letland en Griekenland, die ze op het afgelopen EK nog klopten voor het brons. Reekshoofden waren olympisch kampioen Amerika, Australië, Europees en vice-olympisch kampioen Spanje en Frankrijk, vierde in Rio.

De Belgian Cats werden in poule C uitgeloot, met gastland Spanje: dat wordt een herkansing voor de Belgen die in de halve finale van het recente EK uitgeteld werden door de Spaanse dames. Geen makkelijke opgave, net zomin als de clash met Japan, dat in juli op het Aziatische kampioenschap in de finale nog te sterk bleek voor Australië. De derde tegenstander ten slotte werd Puerto Rico, derde op FIBA Women's AmeriCup in 2017.

De groepswinnaars van elk van de vier poules plaatsen zich rechtstreeks voor de kwartfinales, de nummers twee en drie spelen barrages. Het WK begint op 22 september in Tenerife.

Voorlopig zijn de Belgian Cats nog bezig met een andere campagne: de kwalificaties voor het EK van 2019. Morgenavond komt Zwitserland op bezoek in Kortrijk - in principe een hapklare brok voor de Belgen - en zaterdag wacht de lastige verplaatsing naar Tsjechië met wie de Cats allicht om groepswinst zullen strijden. Ann Wauters ontbreekt bij de Cats, zij is aan het revalideren van een knieoperatie.

Poule A: Zuid-Korea, Griekenland, Canada, Frankrijk

Poule B: Australië, Turkije, Argentinië, Nigeria

Poule C: Japan, België, Puerto Rico, Spanje

Poule D: Letland, VS, Senegal, China