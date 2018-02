Larry Nassar ontsnapte in 2004 aan straf door politie met powerpointpresentatie van zijn onschuld te overtuigen Redactie

01 februari 2018

23u32

Bron: Belga 0 Meer Sport Larry Nassar, de voormalige arts van het Amerikaanse turnteam die in Michigan terechtstaat voor seksueel misbruik, had al in 2004 bij de lurven gevat kunnen worden. Hij slaagde er echter in de politie van zijn onschuld te overtuigen met behulp van een powerpointpresenatie.

De politie van Meridian Township excuseerde zich vandaag op het proces in Charlotte voor de "gemiste kans". "We gaan niet verbergen dat we destijds in de fout gegaan zijn. We hebben ons laten misleiden en hebben de slachtoffers in de steek gelaten", verklaarde City Manager Frank Walsh met tranen in de ogen.

Brianne Randall-Gay, destijds 17 jaar, stapte in 2004 naar de politie van Meridan Township nadat ze zich bij Nassar had laten behandelen voor scoliosis, een verkromming van de wervelkolom. Nassar "behandelde" haar door haar borsten te masseren en hij probeerde zijn vingers in haar vagina te steken. Dat lukte niet omdat ze een tampon ingebracht had. Na de klacht van Randall-Gay werd Nassar ondervraagd. De dokter wist zich er echter uit te praten. Met behulp van een powerpointpresentatie kon hij de politie ervan overtuigen dat zijn handelingen nodig waren voor de medische behandeling van de sacrotuberale ligamenten, die in de schaamstreek liggen. De techniek die Nassar beschreef, bestaat dan ook effectief. "Maar die wordt bij minderjarigen wel alleen gebruikt nadat ze tot in detail aan de patiënt en diens ouders uitgelegd is", verklaarden experts. "De toestemming van de minderjarige en de ouders is nodig. Bovendien wordt de behandeling boven de kleding uitgevoerd en zal de arts steeds handschoenen dragen."

De politie geloofde de uitleg van Nassar en liet Randall-Gay en diens moeder weten dat het dossier zonder gevolg werd afgesloten. Nassar kon daarna nog bijna dertien jaar lang met zijn misbruik doorgaan. In Charlotte, waar een derde proces tegen Nassar van start is gegaan, bleek gisteren dat hij minstens 265 slachtoffers maakte. Vorige week werd de 54-jarige Nassar in Lansing (Michigan) al tot een gevangenisstraf van 40 tot 175 jaar veroordeeld wegens grootschalig seksueel misbruik, in december werd hem een celstraf van 60 jaar opgelegd voor het bezit van kinderporno. Wellicht wordt zijn straf nog eens met 40 tot 125 jaar verlengd na zijn derde en laatste proces, waarop Nassar terechtstaat voor feiten die hij pleegde in een achterkamertje van de Twistars turnclub in Dimondale, Michigan.

"Nassar heeft te lang door kunnen gaan omdat niemand naar ons luisterde", getuigde Randall-Gay. "Ik voelde me genegeerd. Nassar had het lef om de politie te vertellen dat ik zijn handelingen misbegrepen had 'omdat ik een meisje was dat zich niet goed in haar vel voelde'. Ze geloofden hem en niet mij. Dat de politie zich nu verontschuldigt, verlicht de pijn, maar het neemt de pijn die ik al veertien jaar voel niet weg."