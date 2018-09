Lange celstraf dreigt voor winnaar Super Bowl Redactie

07 september 2018

09u18

Bron: Belga 0 Meer Sport American Footballspeler Mychal Kendricks heeft schuld bekend aan handel met voorkennis en wacht een celstraf die kan oplopen tot wel 25 jaar. De 27-jarige Kendricks won eerder dit jaar nog de Super Bowl met Philadelphia Eagles.

Volgens de aanklacht heeft de linebacker meer dan 1,2 miljoen dollar verdiend met zijn illegale praktijken. Hij was in zee gegaan met een voormalig analist van investeringsbank Goldman Sachs.

Kendricks bekende gisteren schuld voor de rechtbank in Philadelphia. Hij hoort zijn vonnis in december. "Vier jaar geleden ben ik begonnen met de handel met voorkennis. Hoewel ik niet alle details van de illegale handel volledig begreep, wist ik dat het verkeerd was, en ik betreur ten zeerste mijn acties", zei hij.

Kendricks had voor dit seizoen een contract bij Cleveland Browns, maar die club heeft hem inmiddels ontslagen.