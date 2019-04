Landskampioen Oostende voorlopig weer leider na ruime zege in Luik XC

09 april 2019

23u59

Bron: Belga 0 Basket In een inhaalwedstrijd van de zeventiende speeldag is landskampioen Oostende met 67-91 gaan winnen bij Luik. Bij de rust was het verschil nog verwaarloosbaar: 42-43.

Oostende had wel al duidelijk afstand genomen in het eerste kwart (14-28), maar in het tweede (28-15) fietste Luik het gat dicht. Het derde (12-23) en vierde (13-25) kwart waren weer voor Oostende. Shevon Thompson was met 25 punten en 9 rebounds de architect van de West-Vlaamse zege, met 20 punten leverde ook T.J. Williams een aardige bijdrage. De topscorer van de partij stond in het verliezende kamp: Milos Bojovic kwam aan 28 punten.

In de stand is Oostende opnieuw alleen leider. Het heeft één punt voor op Antwerp, maar dat heeft ook nog een inhaalmatch tegen Luik te goed.

@FILOU_Oostende wint zijn inhaalwedstrijd van @LiegeBasket met 67-91!!💥 #oneteam #wearebco pic.twitter.com/Wz5ts6sF6X FILOU Oostende(@ FILOU_Oostende) link

