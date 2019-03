Laatbloeier Bolingo (26) na zilver op 400 meter: “Atletiek is me meer waard dan alle weelde in de wereld” Valerie Hardie

04 maart 2019

07u30 0 Meer Sport Zilver op het EK indoor. Een nationaal record op de 400m. Een ticket voor het WK én een premie van 3.000 euro. Cynthia Bolingo kan vandaag met een goed gevoel Glasgow verlaten.

0,01 seconde. 7,7 centimeter. Dat was zaterdag het verschil tussen goud en zilver (51.62) voor Cynthia Bolingo in de finale van de 400m. De Brusselse smeet zich een fractie te vroeg om Léa Sprunger van het goud te houden. Geen schande. Sprunger had al een Europese titel op haar cv staan. Bolingo had nog nooit in een individuele finale gestaan, laat staan dat ze al aan een medaille kon snuffelen. “Ik mag niet klagen”, besefte de 26-jarige spurtster. “Ik ben vice-Europees kampioene.”

Je hebt 18% van dit artikel gelezen

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Door deze account aan te maken, ga ik akkoord met de gebruiksvoorwaarden , en erken de privacyverklaring , en het cookiebeleid , gelezen te hebben. Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN