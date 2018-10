LA Dodgers winnen langste wedstrijd ooit in World Series: 7u20' en 18 innings LPB

27 oktober 2018

Opnieuw volop spanning in de World Series. De LA Dodgers hebben dankzij een 3-2-zege tegen de Boston Red Sox hun achterstand verkleind tot 2-1 (best-of-sevenserie). En dat na de langste wedstrijd in de geschiedenis van de Major League Baseball (MLB). De Dodgers en de Red Sox stonden liefst 7 uur en 20 minuten op het veld, achttien innings waren er nodig om beide teams te scheiden. Nooit gebeurd in 114 jaar MLB.

De vorige recordduur van een World Series-wedstrijd bedroeg 5 uur en 41 minuten. Zo lang bekampten Chicago White Sox en Houston Astros elkaar in 2005. Nooit eerder werden er meer dan 14 innings gespeeld in een finalematch.

Boston Red Sox won zijn eerste twee thuisduels met 4-2 en 8-4. Beide ploegen staan vanavond alweer tegenover elkaar, opnieuw in Los Angeles. De Red Sox werden al acht keer kampioen, voor het laatst in 2013. De teller van de Dodgers staat op zes. Hun laatste triomf in de World Series dateert van 1988.