LA Angels-pitcher op 27-jarige leeftijd dood teruggevonden DMM/FDZ

01 juli 2019

23u41

Bron: TMZ 0 Baseball Geen baseball vannacht in de Verenigde Staten. De reden: Los Angeles Angels pitcher Tyler Skaggs werd vandaag dood teruggevonden in Texas. Skaggs werd 27.

Het was de ploeg zelf die het overlijden van zijn pitcher bekendmaakte in een aankondiging. “Het is met groot verdriet dat we het overlijden van Tyler Skaggs meedelen. Tyler was en zal altijd een belangrijk deel van onze familie blijven. Onze dachten en gebeden gaan uit naar zijn vrouw en familie in deze vreselijke tijd.”

De omstandigheden en reden achter de dood van Skaggs zijn voorlopig onduidelijk. De 27-jarige baseballer speelde zaterdag nog in de wedstrijd tegen de Oakland A’s. Ondertussen was hij met z’n team naar Texas afgereisd om het tegen de Rangers op te nemen. Het is in de voorbereiding op die wedstrijd dat Skaggs dood werd teruggevonden.