Kyren Wilson pakt wereldtitel snooker 6 Red LPB

08 september 2018

14u08

Bron: Belga 0 Meer Sport De Engelsman Kyren Wilson heeft zich de beste getoond op het WK snooker met zes rode ballen. In de Thaise hoofdstad Bangkok versloeg hij de Chinees Ding Junhui met 8-4.

Junhui nam de beste start en pakte twee van de eerste drie frames. Wilson, onlangs winnaar van de Paul Hunter Classic, nam echter de vijf volgende frames voor zijn rekening en dit na breaks van 55 en 67. Junhui, die twee jaar terug het toernooi won en in de halve finale Luca Brecel met het kleinste verschil versloeg, kon nog milderen tot 6-4. Het was echter Wilson die de twee volgende frames pakte en zich voor de eerste keer in zijn loopbaan kroonde tot wereldkampioen op de 6 red.

Uitslag finale:

Kyren Wilson (Eng) - Ding Junhui (Chi) 8-4

35/18 - 23/39 - 1/35 - 37/25 - 39/0 - 55(55)/0 - 67(67)/0 - 32/17 - 24/30 - 0/57 - 40/0 - 45/5