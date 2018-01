Kyren Wilson houdt Judd Trump met sterke comeback uit finale Masters snooker Redactie

20 januari 2018

20u47

Bron: Belga 1 Meer Sport Kyren Wilson (WS-14) heeft zich in het Alexandra Palace van Londen als eerste voor de finale van het Masters snooker geplaatst. In zijn eerste halve finale van een Triple Crown schakelde de 26-jarige Engelsman zijn landgenoot Judd Trump (WS-3) met 6-5 uit. Hij maakte daarbij een 2-5-achterstand goed.

Trump nam met breaks van 83 en 52 een 1-3 voorsprong en kwam na een 81 van Wilson met breaks van 96 en 69 op één frame van de zege. Met breaks van 57, 107 en 72 zette "Warrior" Wilson de uitzichtloze situatie toch nog in winst om.

"Ook al was het 2-5, ik had me voorgenomen om tot het einde te blijven vechten", reageerde Wilson. "Dit is zo'n plaats waar rare dingen kunnen gebeuren. Het publiek heeft hier in het verleden al heel wat spectaculaire comebacks gezien. Ik haalde mijn inspiratie bij wijlen Paul Hunter. In het beslissende frame was ik weliswaar nerveus, maar ik voelde me goed. Ik weet dat ik onder stress goed kan presteren."

Het is de tweede keer dat Wilson aan het Masters deelneemt. Vorig jaar ging hij er bij zijn debuut in de eerste ronde uit. Zondag neemt Wilson het in de finale (best of 19) van het toernooi met de beste zestien spelers van het seizoen op tegen de Schot John Higgins (WS-5) of de Noord-Ier Mark Allen (WS-8), die elkaar vanavond partij geven.

Voor Wilson, die met het Shanghai Masters van 2015 één full rankingtoernooi op zijn palmares heeft, wordt het de derde finale van het seizoen. In die van het World Open verloor hij met 10-3 van de Chinees Ding Junhui (WS-4), in die van het English Open met 9-2 van Ronnie O'Sullivan (WS-2).

Sowieso heeft Wilson al de vetste cheque in zijn carrière tot nu toe beet. Voor de runner-up is er 90.000 pond (102.000 euro) weggelegd, 5.000 meer dan wat hij met zijn zege in Shanghai verdiende. De toernooiwinnaar gaat met 200.000 pond (226.500 euro) naar huis. Voor de Order of Merit heeft het toernooi geen gevolgen. Het Masters is geen rankingtoernooi.