Kwartfinales eindhalte voor Indoor Red Lions op eerste WK: vroege achterstand nekt België tegen Australië Werner Thys

09 februari 2018

22u36

Bron: Eigen berichtgeving 3 Meer Sport Met winst in hun laatste twee pouleduels begonnen de Indoor Red Lions gisteravond met vertrouwen aan hun kwartfinale tegen Australië op het WK in Berlijn. De opdracht tegen de Aussies woog echter te zwaar (2-4). Alweer waren de Lions te snel op achtervolgen aangewezen. België moet geen plaatsingswedstrijden meer spelen en dus zit het allereerste indoor WK voor de Indoor Red Lions er op. Met een zesde plaats is het vooropgestelde doel van de Belgische delegatie wel bereikt.

Net als in de poulewedstrijden tegen Oostenrijk en Rusland incasseerden de Belgen te snel doelpunten. Reeds in de tweede minuut werd de Belgische defensie uit verband gespeeld en werkte Jack Hayes een mooie Australische combinatie af (0-1). De Indoor Red Lions eisten vervolgens wel het balbezit op, maar de pogingen bleven schuchter. In de 11de minuut mocht Australië opnieuw vieren. Jake Sherren rukte alleen op en versloeg doelman Jeremy Gucassoff. Aan het einde van de eerste helft kregen de Belgen een eerste strafcorner, maar het lukte Tom Boon niet om zijn zevende doelpunt van het toernooi te scoren. Ruststand: 0-2.

De tweede helft kon niet beter beginnen voor de Belgen. In de derde minuut mikte Tom Degroote een tweede Belgische strafcorner immers hoog in doel (1-2). Jammer genoeg waren de Belgen dit WK op defensief vlak op enkele foutjes te betrappen en dat was tegen Australië opnieuw het geval. Hayes profiteerde en bracht Australië 1-3 voor. Met nog vijf minuten op de klok werd keeper Gucassoff naar de kant gehaald en probeerden de Belgen met zes veldspelers het tij alsnog te keren. In eerste instantie werkte die tactische zet: drie minuten voor het eindsignaal kregen de Belgen een derde strafcorner en deze keer werkte Tanguy Zimmer af (2-3). De Lions gingen met man en macht op zoek naar de gelijkmaker, maar het was Australië dat voorin de vrije ruimte benutte en in de slotminuut het genadeschot gaf (2-4).

Als zestiende op de wereldranglijst eindigen de Belgen dus zesde op het WK. Een mooi resultaat, maar na het zilver op het EK in Antwerpen werd er stiekem op meer gehoopt.

Uitslagen kwartfinales

Iran – Tsjechië 2-2 (2-1 na shoot-outs)

Oostenrijk – Polen 2-1

Duitsland – Zwitserland 3-0

België – Australië 2 - 4

Programma halve finales

16.30 uur Duitsland – Iran

18 uur: Oostenrijk - Australië

Les Lions viseront le Top 6 à Berlin https://t.co/H33JJ5tuE2 #Hockeybe #IHWC2018 pic.twitter.com/M7GHeWv0N2 Hockeybelgium(@ Hockeybelgium) link

Meer over sport

sportdiscipline

hockey

Australië

Oostenrijk

WK

Australië