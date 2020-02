Kwalificatie is een must voor Belgian Lions: “Maar tegenstand toch niet onderschatten” LRE

17 februari 2020

13u12

Bron: Belga 0 Basketbal De successen van de Belgian Cats achterna. Lukt dit de Belgische basketbalmannen ook? Vrijdag beginnen ze aan hun kwalificatiecampagne voor het EK in 2021. Kwalificatie moet lukken, maar het wordt niet makkelijk.

De Belgische basketbalmannen beginnen vrijdagavond met een thuiswedstrijd in Bergen tegen Litouwen aan hun weg naar het EK van 2021. De Belgian Lions werden ondergebracht in een kwalificatiegroep met Litouwen, Denemarken en Tsjechië. De Tsjechen zijn als één van de gastlanden al zeker van deelname aan het EK. Twee van de drie andere landen plaatsen zich ook. De kwalificatie is een must voor de Lions, al wilde de selectie van bondscoach Dario Gjergja dat niet te luid verkondigen.

“We zien het zitten”, begon de ervaren Jean-Marc Mwema (Oostende) zijn vooruitblik. “We missen door blessures enkele sterke spelers (Van Rossom, Salumu, Vanwijn en Bleijenbergh zijn out) en ook Bako is er niet bij door zijn wedstrijden in de EuroLeague. Maar toch zit er zeker nog voldoende kwaliteit in deze selectie. We hebben een goede mix tussen enkele jonge talenten en meer ervaren krachten zoals ikzelf. De sfeer is top. Iedereen heeft er veel zin in.”

“Met Litouwen volgt vrijdag wel meteen een heel sterke tegenstander”, vervolgde Mwema. “Ook zij missen enkele spelers, maar het blijft een topploeg. We verwachten ons aan een moeilijke match.”

“Toch moet de kwalificatie zeker lukken”, was Mwema zelfverzekerd. “Iedereen verwacht een beetje dat we Denemarken achter ons zullen houden. Die onderlinge duels zullen cruciaal worden, denk ik. De voorbije jaren hebben we al enkele keren gespeeld tegen de Denen en telkens gewonnen, dus dat zit wel goed.”

Retin Obasohan, tegenwoordig bij het Duitse Bamberg van coach Roel Moors aan de slag, vierde na veel blessureleed en meer dan twee jaar afwezigheid zijn terugkeer bij de Lions en was iets voorzichtiger. “Ik beschouw Denemarken niet als een zwak broertje. In het internationaal basketbal zijn er nauwelijks nog makkelijke tegenstanders. Elk team heeft topspelers en we kijken met veel respect naar onze opponenten.”

“Onze focus ligt overigens niet bij de tegenstanders”, ging Obasohan verder. “We concentreren ons op onszelf en op ons eigen systeem. We moeten zo snel mogelijk het spel van onze coach onder de knie hebben. Pas nadien kunnen we bekijken hoe andere ploegen spelen. Litouwen vrijdag wordt zeker een moeilijke match, maar met ons team is veel mogelijk. We willen heel graag sterk beginnen aan deze campagne.”

Voor Obasohan was het een blij weerzien met zijn ploegmakkers bij de nationale ploeg. “Ik was vooraf zelfs een beetje nerveus”, lachte hij. “Ik ben er heel lang niet bij geweest. Maar natuurlijk ken ik de meeste spelers nog. Het was leuk om iedereen opnieuw te zien. Het is voor mij ook de eerste keer dat ik onder Dario Gjergja kan werken, maar ik ken hem natuurlijk al wel goed. Sinds hij bondscoach werd, hebben we constant in contact gestaan. Hij heeft altijd veel respect en interesse getoond. Eindelijk kunnen we nu eens samenwerken.”