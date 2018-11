Kunstschaatsster (21) die wereldwijde bekendheid verwierf legt uit waarom ze uitpakte met striptease op het ijs: “Ook wel veel negatieve reacties gekregen” TLB

26 november 2018

23u05

Eind oktober leerde de wereld kunstschaatsster Elizaveta 'Liza' Tuktamysheva. De 21-jarige Russin pakte tijdens de Grand Prix in het Canadese Québec uit met een stomende striptease en de beelden daarvan gingen de wereld rond. In een gesprek met RT News vertelt Tuktamysheva vanwaar het idee, dat haar toen de zege en inmiddels zo'n 25.000 nieuwe volgers op Instagram opleverde, kwam.

Op de tonen van ‘Toxic’ van Britney Spears betrad Tuktamysheva eind oktober in een luchtig airhostess-pakje het ijs in Canada. Aanvankelijk waren de toeschouwers vooral onder de indruk van de schaatskunsten van de Russin, maar doorheen haar act gooide Tuktamysheva steeds meer textiel overboord. Op een bepaald moment ritste ze haar jasje open, waarna ook dat verdween en de 21-jarige brunette in haar zwarte beha op het ijs stond.

“Het idee kwam eigenlijk van mijn vriend”, aldus Tuktamysheva. “Mijn trainer Alexei Mischin (77) was aanvankelijk sceptisch over de gewaagde choreografie, maar uiteindelijk was hij toch ook overtuigd. Pas op, ik kreeg ook heel veel negatieve reacties. Vooral van vrouwen die vonden dat ik mijn lichaam gebruikte om te winnen. Maar mijn vriend Andrey vond dat ik het goed gedaan had en ook van mijn concurrentes en de fans in de zaal kreeg ik complimenten. We wilden het gewoon een beetje warmer maken in de zaal en dat is, denk ik, wel gelukt. Ik zou het meteen opnieuw doen.”