Kunstschaatser Jorik Hendrickx mag voor de tweede keer op rij naar Olympische Spelen MH

Bron: Belga 8 AP Jorik Hendrickx Meer Sport Kunstschaatser Jorik Hendrickx heeft zich vanavond in het Duitse Oberstdorf geplaatst voor de Olympische Winterspelen van begin komend jaar in het Zuid-Koreaanse Pyeongchang.

Hendrickx won vrijdag de 49e editie van de Nebelhorn Trophy, een klassieker. Op de klanken van Concerto de Arenjuez door Joaquin Rodrigo leverde de 25-jarige rijder uit Turnhout een solide en overtuigende vrije kür af. Zijn oefening was foutloos, al waren niet alle sprongen in uiterste perfecte uitgevoerd.



De jury waardeerde het programma met 167.91 punten, nadat hij op de openingsdag al met 85,15 punten de korte kür als eerste had afgesloten. Hij balde de vuist naar publiek en camera, nadat de cijfers op het bord waren verschenen. Op beide dagen scherpte Hendrickx zijn beste prestatie aan. Het oude record dateerde van begin dit jaar, toen hij tijdens de Europese titelstrijd in Ostrava als vierde eindigde. Hij voelt zich thuis in Oberstdorf, waar hij in de zomermaanden vaak traint.



Hard gewerkt

De drievoudige sprongen zitten er bij Hendrickx goed in. Aan het uitvoeren van viervoudige jumps, een must voor de echte wereldtop, heeft hij de afgelopen maanden hard gewerkt. De triomf in Oberstdorf is voor Hendrickx, vorig jaar werd hij tweede, een heel belangrijke zege. Met het oog op de grote kampioenschappen helpt het wel dat de internationale jury de schaatser kent.



Een plaats bij de beste zes was vrijdag al voldoende voor een olympisch ticket voor Pyeongchang. Jorik Hendrickx voegt zich nu bij zijn zusje Loena, die zich bij de wereldkampioenschappen in Helsinki via haar vijftiende plaats voor de Spelen kwalificeerde. Vier jaar geleden maakte Hendrickx al kennis met het olympisch toernooi. In Sotsji werd hij bij zijn debuut zestiende.

