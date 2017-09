Kunstschaatser Hendrickx heeft olympisch ticket vrijwel zeker beet Bewerkt door GVS

Kunstschaatser Jorik Hendrickx bezet na de korte kür van de Nebelhorn Trophy de eerste plaats. De jury kende Hendrickx 85,15 punten toe. Een olympische startplaats lijkt onze landgenoot niet meer te kunnen ontgaan.

Met het puntentotaal van 85,15 verbeterde Hendrickx zijn persoonlijk record, dat op 82,50 punten stond. De Amerikaan Alexander Johnson is tweede, de Zweed Alexander Majorov derde.



Het is de eerste wedstrijd van het seizoen, die evenwel van groot belang is. Het is voor Hendrickx en 25 andere kunstschaatsers de laatste mogelijkheid zich te plaatsen voor de Olympische Winterspelen.



Een plaats bij de beste zes in het Duitse stadje Oberstdorf zou Hendrickx verzekeren van een plek in de olympische ploeg voor Pyeongchang. Door de tegenvallende 21e plaats bij de wereldtitelstrijd in Helsinki was Hendrickx gedwongen al in de eerste herfstmaand te pieken.



Na dat toernooi verzwikte Hendrickx een enkel, die even in het gips moest. Dat verstoorde de training aanzienlijk. De 25-jarige Hendrickx, begin dit jaar vierde van Europa, heeft zich onder meer met een trainingskamp in het Franse Courchevel voorbereid. Tussendoor slaagde de Kempenaar erin zijn studie sportmarketing in Tilburg af te ronden.

Hendrickx had het twijfelachtige genoegen als eerste zijn oefening te moeten uitvoeren. Hij stond zeker op het ijs en maakte geen fouten. Daarna mocht hij drie uur nagelbijten voordat hij zijn klassering kende. Geen van de tegenstanders kwam maar in de buurt van Hendrickx' score. Vrijdag kan Hendrickx het werk met de vrije kür afmaken. Een half jaar geleden verzekerde zijn jongere zus Loena (17) zich al van een olympisch ticket door bij de WK als vijftiende te eindigden.

Congratulations to @JorikHendrickx - first skater of the day in a field of 26 at @NebelhornTrophy, stays on top to win the short program. pic.twitter.com/o6XOiA28hx — IFS Magazine (@ifsmagazine) 28 september 2017