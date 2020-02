Kristof Hoho blikt vooruit naar bekerfinale volleybal: “De underdog kan winnen. Op de toppen van de tenen en aan 200%” BrV/MPM/BDT

15 februari 2020

08u00 0 Volleybal Competitieleider Aalst neus aan neus met grote concurrent Roeselare – bezitter van 12 Belgische Cups – voor de eerste grote prijs van het seizoen, in een uitverkocht Sportpaleis, voor 12.000 toeschouwers: dat moet vonken geven, toch? Kristof Hoho (39) – sinds kort ex-volleyballer en zelf grossier in Cups (7) – gooit zijn kennersblik op de vraag: kan Aalst zondag de beker winnen?

Kristof Hoho leeft al tien jaar met een defibrillator nadat hij bij zijn Italiaanse ploeg Padua op training uit de doden is opgestaan na een hartstilstand. Hij wordt in augustus 40, is de trotse vader van twee voetballende zonen – Xander (12) en Mattiz (11) – en was tot in de nazomer nog volleyballer bij Lanaken. Een knieoperatie maakte daar definitief een einde aan. Niet zonder trots op zijn carrière. Hoho verzamelde zeven Belgische bekers – 4 met Maaseik, drie met Roeselare –, hij is de enige Belg met zes Cups op een rij, van 2001 tot 2006. Zijn kennersblik op de vraag: kan Aalst van Roeselare winnen?

“Ja! Ik aarzel niet omdat ik in mijn carrière vaak heb ervaren dat in een momentopname en in ongewone omstandigheden – Sportpaleis voor 12.000 fans – alles kan. Ik zeg ook ja omdat Aalst een heel goeie ploeg heeft, ze staat niet toevallig aan de leiding na de reguliere competitie. Aalst won dit seizoen twee keer met 3-0 van Maaseik, dat is straf. En die ploeg is zo hongerig naar nog eens een prijs na de bekerzege in 2015. Vijf jaar later willen ze het zo graag nog eens zien gebeuren. En ik hoop het, voor de club en voor het Belgisch volleybal. Ik zeg dit niet omdat mijn neef Seppe (Van Hoyweghen, zoon van zus Inneke) aan de pass staat bij Aalst. Ik bekijk het geheel. Seppe (19) is een talent en zal mee de toekomst van de Red Dragons dragen. Samen met Simon (Van de Voorde), ook de Pool Staszewski en de twee hoofdaanvallers zal hij zondag bij Aalst de kar moeten trekken. Aalst beheerst de hoogste servicedruk in de competitie. Daarmee moeten ze zondag Roeselare proberen pijn te doen. Stevige opslag en met punch aan het net.”

Receptie de sleutel

“Ik hoop het, maar ik vrees ervoor. Aalst heeft in de competitie slechts twee keer verloren, telkens met 3-0 van Roeselare. Ik heb die laatste wedstrijd gezien, dat was geen duel. Weg-ge-tikt! Roeselare was scherper, flitsender, strakker in aanval, efficiënter en liet Tuerlinckx zich uitleven. Aalst was toen ontstellend zwak in receptie. Dáár ligt zondag de sleutel: als de receptie niet rendeert, zal iedereen snel naar huis kunnen.”

“De underdog kan zondag winnen, áls hij op de toppen van de tenen speelt, aan 200 procent. Roeselare is op dreef, een team dat opgenaaid is als het om prijzen gaat. Een geoliede machine. Iedereen heeft de mond vol van Tuerlinckx en Verhanneman – terecht, twee klasbakken –, maar wie míj verrast, is hun Griekse aanwinst (Fragkos). Sterk, plooit zich in verdediging in zeven stukken, hij is de garantie voor stabiliteit in het team. Roeselare kan zondag eigenlijk alleen maar verliezen.”

Op recordjacht

Bij winst is Roeselare de eerste club die vijf Belgische bekerfinales op rij wint. Hendrik Tuerlinckx staat ­bovenaan met al zes bekeroverwinningen in negen finales. Met een zevende triomf doet hij even goed als Kristof Hoho, die wel zes bekerfinales op rij won (in totaal vier met Maaseik en drie met Roeselare). Recordhouder in aantal bekeroverwinningen blijft Vital Heynen, uit zijn tijd als spelverdeler bij Maaseik: 9 (!) Cupzeges, dat is eentje meer dan Jan -Willem Roex (8 met Maaseik). Heynen zou daarna nog vijf ­Belgische bekers winnen als coach van Maaseik.

Programma zondag

Mannenfinale:

14.00 Aalst - Roeselare

Vrouwenfinale:

17.30 Asterix Avo - Oostende