Kris Bosmans wereldkampioen op de weg op WK paracycling, brons voor Louis Clincke Redactie

05 augustus 2018

13u52

Bron: Belga 0 Meer Sport Kris Bosmans heeft zich vandaag in de categorie C3 tot wereldkampioen gekroond in de wegrit op het WK paracycling in het Italiaanse Maniago. In de categorie C4 pakte Louis Clinkce de bronzen plak.

De ondertussen 38-jarige Bosmans, de vice-olympisch kampioen, bleef de Italiaan Fabio Anobile voor om het goud. Diederick Schelfhout was dertiende op negentien seconden. In de C4-reeks was de wereldtitel voor de Italiaan Michele Pittacolo, Clincke pakte brons bij zijn WK-debuut. Patrick Muylaert finishte als zeventiende.

Gisteren was er al goud voor Jean-François Deberg in de categorie H3, terwijl het tevoren van in 2011 geleden was dat er op een WK paracycling nog Belgische medailles geraapt werden.