Krijgt één van meest ophefmakende MMA-clashes ooit eindelijk vervolg? “McGregor zou wel gek zijn” TLB

31 juli 2019

18u17 0 MMA Mogen de MMA-fans dromen van een nieuwe kamp tussen legendes José Aldo en Conor McGregor. In de Verenigde Staten klinken de geruchten steeds luider, maar de Belgische MMA’er Maarten Wouters heeft nog zijn twijfels. “Aldo en Brazilië dromen van die kamp om zijn imagoschade eindelijk te herstellen. Maar McGregor heeft weinig baat bij een nieuwe clash.”

Blink and you’ll miss it. Amper dertien tellen had Conor McGregor in december 2015 nodig om de Mixed Martial Arts-wereld op stelten te zetten. De Ierse kooivechter kampte toen met José Aldo om de UFC-wereldtitel bij de vedergewichten. Aldo was op dat moment bijna tien jaar ongeslagen, maar op die bewuste decemberavond werd de Braziliaan na dertien seconden brutaal van zijn troon gemept.

“McGregor was op dat moment op het toppunt van zijn kunnen”, herinnert de Belgische MMA’er Maarten Wouters zich. “Met zijn befaamde trashtalk had hij Aldo in aanloop naar die kamp helemaal gek gemaakt. De Braziliaan stond compleet opgehitst in de kooi en koos snel voor de aanval. Dat scenario paste perfect in het game plan van McGregor. Eén stoot van de Ier was voldoende om Aldo tegen de grond te werken. ‘t Was een lucky shot, hij raakte Aldo perfect, maar de Braziliaan donderde wel van zijn voetstuk.”

McGregor groeide na die kamp steeds meer uit tot een absolute legende. Na een mislukte poging tegen Nate Diaz, slaagde ‘The Notorious’ er bij zijn tweede poging (tegen Eddie Alvarez, red.) in om ook de titel bij de lichtgewichten te veroveren. McGregor werd zo de eerste vechter in de geschiedenis van UFC die twee titels tegelijk in zijn bezit had. UFC-voorzitter Dana White verplichtte ‘The Notorious’ wel om één van zijn titels later af te staan. Zo kreeg José Aldo de wereldtitel bij de vedergewichten terug.

Maar de imagoschade was een feit voor Aldo en de neerwaartse spiraal was ingezet. Na de vernedering tegen McGregor verloor ‘Junior’ drie van zijn zes UFC-kampen, onder meer in mei van dit jaar tegen de Australiër Alexander Volkanovski. Een zege tegen McGregor zou voor (broodnodig) eerherstel zorgen, zo beseft Wouters ook. “Aldo en Brazilië dromen van die kamp. Al jaren”, zegt de Belgische MMA’er. “Er wordt gefluisterd dat het duel op 2 november zou doorgaan tijdens het UFC 244-event in New York. Maar dat zou vreemde keuze zijn. Als ze Aldo en McGregor in Brazilië laten vechten, dan wordt het allemaal nog net wat grootser. Aldo is er een held.”

Maar dat het effectief tot een kamp komt, betwijfelt Wouters wel. “McGregor zou wel gek zijn om voor die kamp terug te keren uit zijn pensioen.” De Ier kondigde in maart van dit jaar officieel zijn afscheid van de MMA aan. Het laatste kooigevecht van McGregor is zo voorlopig het veelbesproken duel met Khabib Nurmagomedov. “McGregor heeft toen echt wel de wet van de sterkste moeten ondergaan. Het beste is er bij hem misschien wel af en ik denk niet dat hij zomaar voor elke kamp terug zal keren. Bij een nieuw duel met Aldo heeft hij volgens mij ook weinig baat, want hij heeft in 2015 al bewezen dat hij de sterkste is. In principe kan hij alleen maar verliezen.”

Netflix

Een nieuwe kans of niet, Aldo blijft in zijn thuisland wel een held. Zijn levensverhaal is immers even inspirerend als tragisch. Netflix maakte er zelfs een biopic over met als titel Mais Forte que o Mundo - vertaald: sterker dan de wereld. “Geboren vechter José Aldo gaat na een zware jeugd de strijd aan met zijn persoonlijke demonen in zijn streven om kampioen in Mixed Martial Arts te worden”, luidt de omschrijving bij het ruim twee uur durende werk.

Aldo groeide op in een sloppenwijk in Manaus, een metropool in het noorden van Brazilië. Zijn jeugd was moeilijk. Op zijn derde belandde Aldo met zijn gezicht op een barbecue door toedoen van zijn oudere zus Joseline. De linkerkant van het gezicht van de Braziliaan is sindsdien getekend met een groot litteken.

Net als veel landgenoten, droomde Aldo er aanvankelijk van om voetballer te worden. Maar toen hij het kostbeu was om op straat in elkaar geslagen te worden, volgde hij capoeira-lessen om zichzelf beter te leren verdedigen. Aldo trainde vaak op straat en werd op een dag opgemerkt door een instructeur van Braziliaans jiujitsu.

Aldo ontwikkelde zich indrukkend en op zijn zeventiende verhuisde hij naar Rio. Zonder veel geld, maar wel met de brandende ambitie om één van de beste MMA-vechters ooit te worden. Dat lukte, maar om het sprookje helemaal compleet te maken, mist nog een perfect einde. Afwachten of die nog volgt in de vorm van een revanche tegen McGregor.