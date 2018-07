Krijgt Belgisch zwemmen zijn eerste EK-medaille in groot bad sinds 2000?



30 juli 2018

15u49

Bron: Belga 0 Meer Sport Zeventien Belgische zwemmers trekken van 3 tot 9 augustus naar Glasgow voor de 34e Europese kampioenschappen. Kunnen zij voor een individuele medaille zorgen? Dat zou een Belgische primeur zijn in de 21e eeuw.

"Een podium is een realistische doelstelling", zegt Ronny Buggenhout, technisch directeur van de Vlaamse Zwemfederatie. Hij doelt op Pieter Timmers, opnieuw de grootste kanshebber op eremetaal. De 30-jarige Limburger was in 2016 goed voor olympisch zilver op de 100 meter vrije slag. Ook op het EK in klein bad was Timmers op die afstand goed voor zilver, maar hij trekt wel pas als het nummer vijftien op de Europese ranking naar Glasgow.

De laatste Belg die een EK-medaille won in groot bad was Yseult Gervy, op de 400 meter wisselslag in 2000 in Helsinki. De laatste gouden medaille kwam van Frederik Deburghgraeve op de 100 meter schoolslag in 1995, de titel van Brian Ryckeman in 2011 op de 25km in open water buiten beschouwing gelaten.

Louis Croenen, die de 100 en 200 meter vlinderslag zwemt, is een van de vaste waarden geworden de afgelopen jaren. Hij mikt op de finale. Logan Vanhuys zwemt in Glasgow de 10km in open water. Op basis van zijn prestaties dit seizoen lijkt top 12 een realistische doelstelling.

De Belgische estafetteteams, die de voorbije jaren al bewezen hoog te kunnen scoren, komen ook in actie. De 4x200m vrij won brons in 2014 en zilver in 2016, maar treedt in een nieuwe samenstelling aan met Alexandre Marcourt, Lorenz Weiremans, Thomas Thijs en Sébastien De Meulemeester. De 4x100m vrij kan hoger mikken met Pieter Timmers, Emmanuel Vanluchene, Jasper Aerents en Valentin Borisavljevic. Ook de gemengde 4x100m wisselslag is van de partij, maar zonder al te grote ambities.

Bij de vrouwen blijven Kimberly Buys en Fanny Lecluyse op hoog niveau acteren. Buys staat vijfde op de Europese ranking op de 50 meter vlinderslag en elfde op de 100 meter vlinderslag, en mag dus hoog mikken. Lecluyse staat 14e op de 50 meter schoolslag, 16e op de 100 meter schoolslag en 21e op de 200 meter schoolslag en mikt op finaleplaatsen.

Een onbekende factor is de nog maar achttienjarige Valentine Dumont, die bij haar debuut op het hoogste niveau meteen in acht verschillende disciplines in actie komt. Individueel zwemt ze 100, 200 en 400 meter vrij en de 100 meter schoolslag, en daarnaast ook de 4x100 en 4x200 vrij en de gemengde 4x200 vrij en 4x100 wisselslag. Met haar nieuw Belgisch record op de 400 meter vrij is een podiumplaats niet eens een utopie voor de Naamse.