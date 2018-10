Krijgen we waar voor ons geld? En maakt McGregor überhaupt een kans? Belgische MMA'er blikt vooruit naar grootste kooigevecht ooit Thomas Lissens

Bron: Eigen berichtgeving 0 Meer Sport Morgennacht om 4 uur komt Conor McGregor voor het eerst in actie sinds zijn nederlaag in de 'Money Fight' tegen Floyd Mayweather. De 30-jarige 'Notorious' uit Ierland neemt het op tegen Khabib Nurmagomedov. ‘The Eagle’ uit Dagestan - nog ongeslagen - is de grote favoriet voor de bookmakers, maar de Belgische MMA-vechter Maarten Wouters is daar toch niet zo zeker van. "McGregor is een maniak. Hij zal in zijn best mogelijke vorm in de kooi stappen." Khabib weze gewaarschuwd.

Maarten Wouters heeft zaterdag 6 oktober al maanden met rood aangeduid in zijn agenda. Niet alleen neemt de Limburger het zelf in een titelkamp in Antwerpen op tegen een Rus, maar op dezelfde dag staat ook nog eens het grootste kooigevecht ooit geprogrammeerd. Wouters verwacht alleszins véél van de kamp. Veel meer ook dan van de 'Money Fight'. De Limburger biedt een antwoord op enkele prangende vragen.

McGregor kent iedereen ondertussen wel. Maar wat mogen we verwachten van Khabib Nurmagomedov?

"Khabib is heel sterk. Echt een rots", aldus Wouters. "Zijn grote specialiteit is het grondwerk. Daar schuilt dus het gevaar voor McGregor: als Khabib hem tegen de vlakte kan werken, heeft de Ier een probleem. Eenmaal op de grond, overrompelt Khabib zijn tegenstanders compleet. Hij is naast een goede MMA-vechter ook een verdienstelijk worstelaar en die kwaliteiten gebruikt de Rus optimaal in de kooi. Dat hebben heel wat grote namen al mogen ondervinden."

De bookmakers schuiven Khabib naar voren als favoriet. Maakt McGregor überhaupt een kans?

"Zeker wel. Ik geef de Ier zelfs zestig procent kans om te winnen. Het lijkt misschien niet altijd zo, maar McGregor is een heel slimme vechter. Hij analyseert elke tegenstander tot in de puntjes om toch maar een zwak punt te vinden. En geloof me: dat vindt hij altijd. McGregor moet het niet echt hebben van zijn grondwerk. Hij is op zijn sterkst als hij stevig op zijn benen staat en kan spreken met zijn vuisten. Dat is altijd zijn sterke punt geweest en na zijn trainingen voor de 'Money Fight' is zijn techniek nog beter geworden."

Geld heeft McGregor genoeg na de 'Money Fight'. Waarom zet hij zijn reputatie nog op het spel?

"Hij wil gewoon opnieuw tonen dat hij de allerbeste is. En welke tegenstander is dan beter dan de ongeslagen nieuwe koning van de UFC? Ik vind het een keuze die van lef getuigt en voor mij maakt de Ier wel een goede kans om te winnen. McGregor is een maniak. Hij zal in zijn best mogelijke vorm in de kooi stappen. Zijn sterkte is ook dat hij heel specifiek kan trainen, naargelang de tegenstander die hij tegenover zich krijgt. En los daarvan zal McGregor natuurlijk een aardig zakcentje overhouden aan de kamp, al wordt het gevecht toch minder lucratief dan de 'Money Fight'."

Bij die 'Money Fight' bleven de mensen qua spektakelwaarde toch wat op hun honger zitten. Verwacht je dat dat dit keer opnieuw kan gebeuren?

"Neen, dat denk ik niet. De 'Money Fight' was toch meer een soort show, een kooivechter die even in de ring zou stappen om het op te nemen tegen een ongeslagen bokser. Nu wordt het anders. Zowel Khabib als McGregor is geboren om in de kooi te staan. Ze zijn misschien wel de twee beste MMA'ers ooit en willen allebei koste wat het kost winnen. Het wordt ook een clash der stijlen: Khabib de 'grondman' tegen een 'staander' als McGregor. Dat wordt een boeiend schouwspel."

INTUSSEN OP DE PERSCONFERENTIE

McGregor was nóg maar eens te laat, waarna Khabib het duidelijk op zijn heupen kreeg. "Ik moet op niemand wachten", klonk het onder meer...

"I don't need [to] wait for nobody."

—Khabib Nurmagomedov opens the UFC 229 press conference without Conor McGregor there. pic.twitter.com/SU3FOFgb3T ESPN(@ espn) link

... waarna hij het na een kwartiertje voor bekeken hield

Well, @TeamKhabib left the press conference because Conor McGregor didn’t show up on time #UFC229 pic.twitter.com/lj7eR41N9F Mike Bohn(@ MikeBohnMMA) link

De volledige persconferentie (met ook een veel te late McGregor) is hieronder te bekijken:

UFC 229 Press Conference LIVE from Las Vegas! Khabib and McGregor face to face for the last time before the fight 👊 https://t.co/irJXp7U3jG Watch #UFC229: Khabib v McGregor live on BT Sport(@ btsportufc) link

Hoe zaterdagnacht te kijken?

Via een abonnement op de Fight Pass van Eleven Sports. Speciaal voor de lezer van Het Laatste Nieuws, is deze verkrijgbaar aan 5 euro in plaats van 6 euro per maand via promocode UFC229HLN.

