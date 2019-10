Kreten van verrukking voor Simone Biles: VS pakt vijfde WK-teamgoud op rij in turnen en schenkt zichzelf record Bart Fieremans in Duitsland

08 oktober 2019

18u17 0 WK turnen Niemand turnt beter dan Simone Biles, dat zette ze ook in de teamfinale vandaag op het WK in Stuttgart in de verf. Met een fenomenale grondoefening van Biles als afsluiter pakte de VS voor de vijfde keer op rij het WK-goud als team.

Biles won zo al haar 21ste WK-medaille (waarvan 15 gouden) in totaal, goed voor een uniek record in het vrouwenturnen. De Amerikaanse schudt de Russin Svetlana Khorkina af die in 2004 haar turncarrière beeïndigde met 20 WK-medailles. Bij de mannen bezit de Wit-Rus Vitaly Scherbo nog het recordaantal WK-medailles met 23. Maar Scherbo moet zich geen illusies maken: Biles zal nog tijdens dit WK zijn record na de allround- en toestelfinales aan diggelen slaan.

Biles kreeg de bomvolle Hanns-Martin-Schleyerhalle in extase bij de uitvoering van haar flitsende grondoefening als afsluiter van de teamfinale. Ze pakte meteen uit met haar fenomenale nieuwe triple-double die na dit WK haar naam zal dragen: een dubbele salto achterover gehurkt met drie schroeven. Ze genoot zichtbaar tijdens haar oefening en elke goeie landing. Haar score na de grond met 15.333 punten deed haar ploeggenotes en de toeschouwers kreten van verrukking slaan.

Voor de grootste verrassing in de teamfinale zorgde toch wel Italië. Met een nieuwe generatie turnsters – waarvan vier pas zestien jaar oud – turnden ze zich naar het brons, voor wereldmacht China dat het liet afweten op de brug en de balk. Italië vierde zo zijn eerste WK-medaille sinds het brons in 1950 in het Zwitserse Basel. Vorig jaar in Doha eindigde Italië nog als twaalfde net achter België, toen weliswaar met een volledig andere ploeg.