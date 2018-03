Koppen rollen in Australisch cricketschandaal: "Ben er niet fier op" Redactie

25 maart 2018

12u29

Een cricketschandaal binnen het Australische nationale team heeft geleid tot het vertrek van aanvoerder Steven Smith en tweede aanvoerder David Warner.

Zij namen die stap nadat zelfs de Australische premier Malcolm Turnbull schande had gesproken over het spelersbedrog in een testwedstrijd tegen Zuid-Afrika in Kaapstad. "Ik heb het altijd ondenkbaar geacht dat het Australische cricketteam betrokken zou raken in een fraudezaak'', sprak premier Turnbull.

Aanvoerder Smith gaf toe dat zijn team moedwillig met de cricketbal had geknoeid om er een andere swing aan te kunnen geven. De 25-jarige eerste batsman Cameron Bancroft was aangewezen om de bal kleverig te maken, maar zijn actie bleef niet ongezien. Televisiecamera's registreerden zijn geklungel met tape en steentjes.

Smith gaf na de wedstrijd toe dat zijn team de truc had bedacht tijden de lunch. De coaches zouden van niets hebben geweten. "Ik ben er niet trots op en ik beloof dat het niet nog eens zal gebeuren'', zei hij na de wedstrijd, die Australië verloor. Smith zei toen nog te hopen dat hij aanvoerder mocht blijven, maar een dag later kon hij door alle ophef weinig anders doen dan opstappen.