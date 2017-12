Kopecky bekroond als Belofte van het Jaar, Davis Cup-team is Ploeg van het Jaar TLB

Op het Sportgala in Brussel werden ook de Belofte, Ploeg, Coach en Paralympiër van het Jaar verkozen. Een overzicht van de winnaars:

Wielrenster Lotte Kopecky werd verkozen tot Belofte van het Jaar. In de verkiezing, georganiseerd door de Belgische vereniging van professionele sportjournalisten (Sportspress), haalde ze het voor judoka Matthias Casse en golfer Thomas Detry.

Kopecky (22) werd wereldkampioene ploegkoers samen met Jolien D'hoore en won ook twee proeven op de Wereldbeker in Polen. Ze staat eerste op de wereldranglijst in het omnium en tweede in de puntenkoers, en sloot ook de Wereldbeker op die plaatsen af.

Ook op de weg liet Kopecky zich zien. Bij de beloften werd ze Belgisch kampioene in zowel de tijdrit als de wegrit, en in de wegrit bij de elites was ze tweede na Jolien D'hoore. In de Ronde van Vlaanderen was ze vijfde. Ze is de eerste wielrenster die Belofte van het Jaar wordt.

De wielrenster uit Rumst verzamelde 210 punten, wereldkampioen judo bij de junioren Casse behaalde er 177. Detry sprokkelde 138 punten. Op de erelijst volgt Kopecky atlete Louise Carton op.

Lespagnard Coach van het Jaar

Atletiekcoach Roger Lespagnard werd opnieuw Coach van het Jaar. De 71-jarige Luikenaar is al tien jaar de trainer van Nafissatou Thiam, de topfavoriete om haar titel van Sportvrouw van het Jaar te verlengen.

Lespagnard klopte met zijn 472 punten voetbaltrainer Hugo Broos, die 367 punten sprokkelde. Broos sleepte als bondscoach van Kameroen de Africa Cup in de wacht. Hij werd zo de eerste Belgische voetbaltrainer die een titel behaalde met een nationaal elftal.

Het brons ging naar Johan Van Herck, kapitein van het Davis Cup-team dat een knappe prestatie leverde met een finaleplaats op het tennistoernooi. Hij kreeg 339 punten achter zijn naam. In 2015, het jaar van de eerste Belgische deelname aan de Davis Cup-finale, eindigde hij nog als runner-up.

Roger Lespagnard leidde zijn bekendste pupil, Nafissatou Thiam, naar de wereldtitel in de zevenkamp, op 6 augustus in Londen. De olympische titel in Rio een jaar eerder leverde Lespagnard, die sinds 2010 ook de burgemeestersjerp van Fléron draagt, al de titel van beste Belgische trainer op.

Voor zijn trainerscarrière beoefende hij zelf atletiek op hoog niveau. Hij was drievoudig olympiër (Mexico 1968, Munich 1972 en Montréal 1976) en werkte voor de Belgische atletiekfederatie, waarvan hij delegatieleider was in Los Angeles in 1984 en in Séoul in 1988. Hij was ook aan de slag als fitnesscoach bij voetbalclub Standard.

Lespagnard is de derde coach die tweemaal op rij bekroond wordt in deze categorie, na Jacques Borlée in 2011 en 2012 en Marc Wilmots in 2013 en 2014. Tot dusver konden enkel atletiek- en voetbalcoaches de prijs in de wacht slepen.

Peter Genyn is de Paralympisch Atleet van het Jaar

Peter Genyn heeft de prijs voor Paralympisch Atleet van het Jaar mogen ontvangen van Sportspress.be, de Belgische Beroepsbond voor Sportjournalisten. Genyn (421 punten) haalde het met een miniem verschil van 29 punten voor Laurens Devos (392). Joachim Gérard werd derde (270).

De 41-jarige Genyn pakte in juli als rolstoelatleet de wereldtitels op de 100m en 400m in Londen. Hiermee bevestigde hij zijn paralympische titels, die hij vorig jaar in behaalde op dezelfde afstanden.

Genyn brak in 1993 zijn nek bij een duik in ondiep water. Vandaag heeft hij geen bewegingsmogelijkheden vanaf de borst tot de voeten en een beperkte hand- en armfunctie (tetraplegie).

Hij speelde in eerste instantie rolstoelrugby en werd in die discipline Europees kampioen in 2009. Ook behaalde hij ereplaatsen met het rugbyteam op de Paralympische Spelen van Athene in 2004 (zesde) en Londen in 2012 (zevende). Eind 2012, na een beenbreuk, richtte de Antwerpenaar zich op de rolstoelatletiek. In 2016 veroverde hij - naast zijn paralympische titels - ook een Europese titel op de 400m, de afstand waarop hij ook wereldrecordhouder is.

Davis Cup-ploeg is net als in 2015 Ploeg van het Jaar

De Belgische Davis Cup-ploeg is verkozen tot Ploeg van het Jaar. De professionele sportjournalisten, verzameld in vakorganisatie Sportspress, zetten de Belgian Cats op twee en de Red Lions op drie.

De mannen van Johan Van Herck, verliezend finalist in de Davis Cup, kregen 566 stemmen achter hun naam. De basketvrouwen, derde op het EK, verzamelden 437 punten. De hockeymannen, vice-Europees kampioen, vervolledigden het podium met 272 punten.

De Davis Cup-ploeg speelde voor de tweede keer in drie jaar de finale. David Goffin, Steve Darcis, Ruben Bemelmans, Joris De Loore en Arthur De Greef schakelden achtereenvolgens Duitsland, Italië en Australië uit. In de finale in Lille was Frankrijk te sterk. David Goffin kan later op de avond nog de prijs voor Sportman van het Jaar in de wacht slepen.

