Kooivechtster door bloeduitstorting bijna onherkenbaar na kamp: "Dit kan levensbedreigend zijn”

09 maart 2020

14u43

Bron: NY Post, eigen berichtgeving 0 MMA Dat MMA geen sport voor doetjes is, is duidelijk. Maar de Poolse Joanna Jedrzejczyk (32) was er afgelopen weekend wel érg stevig aan toe na haar kamp tegen de Chinese Zhang Weili. Jedrzejczyk, die verloor, was bijna onherkenbaar door een fikse bloeduitstorting.

Jedrzejczyk en Weili stapten afgelopen weekend de kooi in in Las Vegas, waar het UFC 248-event georganiseerd werd. De Poolse viel de titel van de Chinese Weili in de strogewichtklasse (tot 52,16 kilogram) aan, maar Jedrzejczyk kon die dus niet afsnoepen. Wie foto’s van de vrouw van na de kamp zag, zal dat ook niet verbazen. Na verschillende meppen op haar hoofd, was de Poolse bijna onherkenbaar.

“Vanaf de derde ronde begon de zwelling me echt wel parten te spelen”, sprak Jedrzejczyk meteen na de kamp. “Mijn hoofd begon ook steeds feller te bonken. Weili heeft het goed gedaan.” De Poolse werd na de kamp nog overgebracht naar het ziekenhuis, maar dat mocht ze inmiddels alweer verlaten.

“Jedrzejczyk liep een subduraal hematoom op”, legt Martijn Peters, wetenschapsexpert bij DPG Media, uit. “Dat is een bloeding tussen twee van de drie hersenvliezen die rond ons brein zitten, nadat een bloedvat gesprongen is. Meestal is dat het gevolg van een ernstig hersenletsel, in dit geval na een slag of trap. Het bloed verzamelt zich dan onder het harde hersenvlies en dat kán een levensbedreigende situatie zijn, omdat het een plotse druk geeft op de hersenen.”

De gevolgen voor Jedrzejczyk vielen dus best mee. “Een dergelijk hematoom kan leiden tot het verliezen van het bewustzijn, verlamming of zelfs de dood. Andere gevolgen zijn zware hoofdpijn, een verzwakking aan één zijde van het lichaam, beroertes, en veranderingen in spraak of zicht. Meestal moet er onmiddellijk geopereerd worden om het bloed af te voeren en de bloeding onder controle te krijgen. Soms is de bloeding zo klein dat het bloed vanzelf terug opgenomen wordt door het lichaam, maar dat proces kan maanden duren.”

Misschien was dit wel het beste gevecht dat ik ooit zag bij de vrouwen. UFC-baas Dana White was zich na de kamp van geen kwaad bewust

In de gure MMA-wereld zijn ze ondertussen wel wat gewend. Dana White, de baas van de overkoepelende organisator UFC, was zich na de kamp zelfs was geen kwaad bewust. “Dit was een pittige kamp om te volgen”, sprak hij. “Misschien was dit wel het beste gevecht dat ik ooit zag bij de vrouwen.”

Wie is Joanna Jedrzejczyk?

Jedrzejczyk is alleszins geen kleine naam in de MMA-wereld. Tussen maart 2015 en november 2017 had ze zelf de titel bij de strogewichten in handen. Op dat moment had ze al haar veertien kampen gewonnen. Maar in 2017 ging ze in Madison Square Garden voor het eerst onderuit en nadien verging het haar minder. Er volgden nóg drie nederlagen, waaronder die van gisteren. Ook extrasportief zat ze de laatste maanden in de hoek waar de klappen vallen. Ze onthulde dat haar verloofde haar bedroog én dat haar manager verkeerd omging met haar (prijzen)geld.

