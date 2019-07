Komende nacht al ‘do or die’ voor Pieter Timmers en co in estafetteploeg 4x100m vrij: “Top-12 en ticket Spelen moet kunnen” Bart Fieremans in Zuid-Korea

20 juli 2019

10u30 0 WK zwemmen Komende nacht – Belgische tijd - start voor Pieter Timmers de actie op het WK in Gwangju. Op de eerste competitiedag trekt hij de 4x100m vrij in de hoop een Belgische estafetteploeg rechtstreeks voor de Spelen van Tokio te plaatsen: “Top-12 moet kunnen, al kan er altijd iets misgaan.”

Trainen, slapen, eten, fysio en ontspannen – kaarten met de ploeg en series op de smartphone of computer bekijken: voilà, het leven zoals het is voor de Belgische zwemmers in het atletendorp in Gwangju in de week voor de start van het WK zwemmen. Maar niets zo fijn als de competitie zelf, en die breekt komende nacht eindelijk aan.

Individueel duiken Kimberly Buys (100m vlinder) en Valentine Dumont (400m vrij) het bad in, maar deze zondag is ook al cruciaal om de estafetteploeg 4x100m vrij op de Spelen van Tokio volgend jaar te krijgen. Het Belgische team kan zich in Zuid-Korea direct plaatsen als het in de series bij de twaalf beste tijden eindigt. Als vangnet blijven nog vier plaatsen over, maar dan moet België tot de vier snelste overblijvende tijden horen op de FINA-wereldranking in de kwalificatieperiode van 1 maart 2019 tot 31 mei 2020.

Dus nu al wat ‘do or die’, en zoveel referenties kan het Belgische 4x100m-team niet voorleggen. Het was niet evident om na de Olympische Spelen in Rio en het afhaken van Glenn Surgeloose en Dieter Dekoninck te bouwen aan een nieuwe formatie, laat staan één die even sterk is. Voor het WK in Boedepast in 2017 kon geen Belgische estafetteploeg zich plaatsen, en op het EK in Glasgow vorig jaar was de 4x100m vrij onthoofd door Timmers die in extremis forfait moest geven door een hersenvliesontsteking. Het team greep toen naast een finaleplek.

Maar nu is Timmers gelukkig wel van de partij. Individueel is hij al geplaatst voor Tokio 2020, maar hij hoopt nu ook een teamticket voor de 4x100m vrij samen met Jasper Aerents, Sebastien Demeulemeester en Thomas Thijs te realiseren. Dat kwartet zwom in januari dit jaar op de Flanders Swimming Cup een chrono van 3:19.94. Nog ver dus wel boven het Belgisch record van 3:13.57 van Surgeloose, Aerents, Emmanuel Vanluchene en Timmers van Rio 2016.

Ik heb de indruk dat de jongens goed in vorm zijn. Maar je weet nooit natuurlijk, mocht er een te snelle overname zijn of iemand te veel zenuwen hebben Pieter Timmers

Timmers denkt dat de missie in Gwangju kan slagen: “Ik heb de indruk dat de jongens goed in vorm zijn. Top-12 mag geen probleem zijn. Maar je weet het nooit natuurlijk, mocht er een te snelle overname zijn of iemand te veel zenuwen hebben… Maar ik kijk er enorm naar uit. Ik vind het gewoon een heel fijn nummer.”

Ook coach Ronald Gaastra, schat de ambitie voor Tokio 2020 hoopvol in: “De limiettijden waren gebaseerd op de snelste twaalfde tijd dusver en die heeft de ploeg al gehaald. Als iedereen in vorm is, en zo lijkt het, is plaatsing een reële doelstelling.” (Lees verder onder de foto)

Voor Timmers is zijn deelname aan de 4x100m ook een ideale waardemeter om zijn vorm in te schatten voor zijn individuele 100m vrij – het hoofddoel vanaf woensdag: “Ik heb hier hard naartoe geleefd”, zegt Timmers, die voor dit WK gelukkig gespaard is gebleven van pech of ziekte. “Ik ben blij dat tot nu toe alles goed verlopen is. Hopelijk blijft dat zo. Sowieso ben ik altijd erg gemotiveerd voor een groot kampioenschap. Dit WK is voor mij het hoogtepunt van het jaar.” Over zijn kansen op de 100m wil hij op voorhand niet al te veel voorspellingen doen: “Ik sta niet al te hoog op de ranking dit jaar met mijn beste tijd van 48.32. Zes zwemmers haalden al een tijd in de 47 seconden. Ik moet eerst door de reeksen zien te geraken. En als ik de finale sta, dan ga ik wellicht pas echt laten zien wat ik kan.”