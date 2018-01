Kogelstoter werpt scheidsrechter dood LPB

Op een atletiekmeeting in de Tsjechische hoofdstad Praag is het kogelstoten het voorbije weekend op een menselijk drama uitgedraaid. Een atleet wierp de zes kilogram zware kogel pardoes op een scheidsrechter die naast de werpcirkel stond opgesteld. De 78-jarige Petr Zeman, een referee met tientallen jaren dienst, kreeg het projectiel vol in de maagstreek. Door de impact werd hij het slachtoffer van een hartstilstand. Toegesnelde ambulanciers probeerden de official, die ook diverse ribben brak, nog vergeefs te reanimeren.

De meeting werd na het incident onmiddellijk stopgezet. De politie heeft een onderzoek geopend naar de omstandigheden van het ongeval. Op zijn website laat de Internationale Atletiekfederatie (IAAF) weten 'diep geschokt' te zijn door het tragische nieuws. "Wij betuigen ons diepste medeleven aan de familie van Petr Zeman, die de atletieksport vele jaren heeft gediend als scheidsrechter."