Kogelstoter Quentin Desclefs verovert zilver op EK para-atletiek

25 augustus 2018

15u55

Bron: Belga 0

Quentin Desclefs heeft België een vijfde medaille bezorgd op het EK para-atletiek in het Duitse Berlijn. In de finale van het kogelstoten in de klasse F35 (hemiplegie of halfzijdige verlamming) pakte hij zilver.

De 30-jarige Desclefs stootte de kogel 8m09 ver, zijn pr bedraagt 8m47.

Het goud ging naar de Let Edgars Bergs met 14m03, het brons naar de Moldaviër Andrei Valentir met 7m66.

Dat Desclefs een medaille zou veroveren, stond op voorhand vast omdat slechts drie atleten deelnamen aan de wedstrijd. Eerder dit EK won rolstoelatleet Peter Genyn goud op de 100 en 200 meter (T51). Verspringster Gitte Haenen veroverde zilver (T63), Joyce Lefevre was goed voor brons in de 100 meter rolstoelsprint (T34).

Lea Bayekula wordt zesde op 100 meter

Rolstoelatlete Lea Bayekula is op het EK para-atletiek in het Duitse Berlijn zesde en laatste geworden in de finale van de 100 meter (klasse T54). Bayekula klokte af na 19.41 en bleef daarmee ruim boven haar pr, dat 18.02 bedraagt. De zege was voor de Finse Amanda Kotaja in 17.08. Eerder deze week eindigde de 23-jarige Bayekula ook als zesde en laatste in de finale van de 200 meter.

David Delespesse wordt tiende in finale verspringen

David Delespesse is op het EK para-atletiek in het Duitse Berlijn als tiende en laatste geëindigd in de finale van het verspringen (klasse T64, beenprothese). De 42-jarige Delespesse eindigde bij zijn verste sprong na 5m03. Het goud ging naar de Duitser Markus Rehm, die met 8m48 voor een wereldrecord zorgde. Eerder dit EK werd Delespesse met een pr (28.71) zesde in de finale van de 200 meter en werd hij uitgeschakeld in de reeksen van de 100 meter.

Joyce Lefevere is goed voor brons op 800 meter

Rolstoelatlete Joyce Lefevere is op het EK para-atletiek in Berlijn als derde geëindigd in de finale van de 800 meter (klasse T34). Het is haar tweede bronzen medaille (na een derde plaats op de 100 meter). Lefevere beëindigde de race in 2:45.18, haar pr bedraagt 2:26.68. Het goud was voor de Britse Hannah Cockroft in 2:14.21, het zilver voor haar landgenot Kare Adenegan in 2:14.38.

Er stonden slechts drie atletes aan de start. De Belgische medailleteller in Berlijn staat nu op zes met ook nog twee keer goud voor rolstoelatleet Peter Genyn (100 & 200m in T51) en zilver voor verspringster Gitte Haenen (T63) en kogelstoter Quentin Desclefs (F35).