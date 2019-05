Koepka wint prestigieus PGA Championship tweede keer op rij, Pieters wordt 23e YP

20 mei 2019

08u19

Bron: Belga 0 Golf Met een sterke slotronde van 69 slagen heeft Thomas Pieters nog 32 plaatsen winst geboekt op het PGA Championship golftoernooi (PGA Tour/11 miljoen dollar), de tweede major van het seizoen. Brooks Koepka won het prestigieuze toernooi voor de tweede keer op rij.

Pieters, die dag drie afsloot op een gedeelde 55e plaats, incasseerde op de derde hole een bogey. Op de vierde hole, een 480 meter lange par-5, trok de Antwerpenaar de scheve situatie recht met een eagleputt van pakweg drie meter. Tijdens het verdere verloop van zijn ronde putte Pieters nog twee birdies weg, maar hij moest ook nog twee bogeys op zijn kaart schrijven.

Met zijn totaalscore van 284 slagen telde Pieters twaalf slagen meer dan de Amerikaan Brooks Koepka, die zich voor het tweede jaar op rij de beste toonde. Koepka, die voor aanvang van de laatste ronde nog zeven slagen voorsprong telde op de concurrentie, zag zijn landgenoot Dustin Johnson nog naderen tot op één slag. Johnson moest echter nog twee bogeys op zijn kaart schrijven, waardoor Koepka het uiteindelijk haalde met twee slagen verschil.

Voor de 29-jarige Koepka, die de voorbije twee US Open-toernooien ook op zijn naam schreef, is het zijn vierde majoroverwinning op acht deelnames. Eerder dit seizoen werd hij ook al tweede op de Masters achter Tiger Woods, die in zijn loopbaan twee keer de dubbel realiseerde (1999-2000 en 2006-2007) maar zich nu niet kon plaatsen voor de eindfase. Koepka wordt dankzij zijn zege opnieuw de nummer één op de wereldranglijst.

Eindstand:

1. Brooks Koepka (VSt) 272=63-65-70-74 -8

2. Dustin Johnson (VSt) 274=69-67-69-69

3. Jordan Spieth (VSt) 278=69-66-72-71

. Patrick Cantlay (VSt) 278=69-70-68-71

. Matt Wallace (Eng) 278=69-67-70-72

6. Luke List (VSt) 279=68-68-69-74

7. Sung Kang (ZKo) 280=68-70-70-72

8. Gary Woodland (VSt) 281=70-70-73-68

. Rory McIlroy (NIe) 281=72-71-69-69

. Shane Lowry (Ier) 281=75-69-68-69

. Matt Kuchar (VSt) 281=70-70-72-69

. Erik Van Rooyen (ZAf) 281=70-68-70-73

. Adam Scott (Aus) 281=71-64-72-74

23. Thomas Pieters (Bel) 284=74-70-71-69 JKE/